Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Iğdır Yeşilay Şubesi tarafından organize edilen ve 8. düzenlenen bisiklet turu yapıldı.
Yeşilay Iğdır Şubesi tarafından düzenlenen ve 35 ilde eş zamanlı yapılan bisiklet turu, Iğdır Kılıçlar Anıt Müzesi önünde başlayarak Atatürk caddesi üzerinde bulunan Iğdır Valilik binası önünde son buldu.
Yeşilay Iğdır Şubesi Başkanı Adem Çakmak, “Sağlıklı yaşam için pedal çeviriyoruz" programı kapsamında 5 ülke ve 35 ilde aynı anda faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti. Çakmak, “faaliyetimizin amacı insanları bağımlılıktan kurtarmak ve bu tür etkinlikler yaparak insanların spora yönelmelerini sağlamak. Öğrenci ve kulüplerden oluşan 200 kişiyle birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkinlikte bize destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.
Iğdır Valiliği önünde kurulan çadırda katılımcılara su ve kek ikram edilmesinin ardından program sona erdi.
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