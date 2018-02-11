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Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi

SAĞLIK HABERLERİ | 11.02.2018 12:43 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği konferansta, Dr.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği konferansta, Dr. Feridun Kunak, "Sağlıklı Yaşam" hakkında Balıkesir ve Edremit’te konferans verdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda gerçekleştirilen "Sağlıklı Yaşam" söyleşisi Avlu Konferans Salonu ve Edremit Şükrü Tuna Kültür Merkezinde 2 ayrı oturum şeklinde gerçekleştirildi.
Konferansta konuşan Opr. Dr. Feridun Kunak, "Diyetle kilo verilseydi, bu kadar diyet listesi olmazdı. Çare sizsiniz. En iyi doktor sizsiniz. Bedeninizi en iyi tanıyan sizsiniz. Kendinizin doktoru olun, çünkü en iyi doktor sizsiniz" dedi. Sabah kahvaltısının önemi, faydalı besinler ve insanların yemeklerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında katılımcıları bilgilendiren Kunak, faydalı spor hareketlerini de uygulamalarıyla gösterdi. Opr. Dr. Feridun Kunak, söyleşi sonrasında, Balıkesir ve Edremit’te de yaklaşık 250 hastayı kısa süreli muayene ederek tedavilerine ilişkin kendi fikirlerini paylaştı.
Avlu Konfrenas Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşinin ardından Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşi Didar Kafaoğlu, Kunak’a çeşitli hediyeler takdim etti.

Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi

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Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi

Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi
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Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi

Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi
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Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi

Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi
4 / 6

Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi

Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi
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Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi

Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi
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Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi

Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi
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