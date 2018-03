Sağlıklı Yaşam Merkezleri Türkiye’de ilk kez ‘Teknolojik Bağımlılıkla Mücadele Birimi’ne sahip olacak

Bursa’da faaliyette olan ve kapasitesini iki katına çıkaracak olan ‘Sağlıklı Yaşam Merkezi’, teknolojik bağımlılık ve kronik hastalıklarla mücadele merkezleri olacak.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi’nde bulunan Sağlıklı Yaşam Merkezini ziyaret ederek burada teknoloji bağımlılığı ile mücadele hakkında açıklamada bulundu.

Vali İzzettin Küçük, Bursa’da bulunan hastanelerin yatak kapasitesinin 2019 yılında 7 bin 200’den 10 bin 500’e çıkarılacağını belirterek, “Sağlıkta büyük bir değişim içerisindeyiz, yakında kalp damar hastanemiz, Gemlik Devlet Hastanemiz, devam eden şehir hastanesi var. Şu anda bizim 7 bin 200 civarı yatak kapasitemiz var, 2019 yılında 10 bin 500 yatak kapasitemiz olacak” dedi.

Hastanelerde gereksiz yoğunluk olduğunu vurgulayan Bursa Valisi İzzettin Küçük, kronik hastalıklarda vatandaşların artık ‘Sağlıklı Yaşam Merkezi’ tarafından tedavi sürecine devam edileceğini ve böylelikle hastanelerde gereksiz yoğunluğun önleneceğini belirtti. Vali Küçük, Sağlıklı Yaşam Merkezi hakkında, “Kronik hastalıklarda hastalar sürekli kapasite yoğunluğunu arttırıyor. Sağlıklı Yaşam Merkezi, daha çok kronik hastalıklar, şeker, obezite, gebelik ve bağımlılık gibi ilk derece tedavi yerimiz olacak. Bundan şu an 6 tane var. Kronik hastalarımız Sağlıklı Yaşam Merkezlerine yönlendirilmesi ile daha iyi olacak. Sağlıklı Yaşam Merkezi sayımızı 12’ye çıkaracağız. Vatandaşlarımız uzun vadeli tedavilerde daha verimli sonuç alacaklar” ifadelerini kullandı.

Bağımlılığın her türlüsü ile mücadelede azimli davranıldığını vurgulayan Vali Küçük, Türkiye’de bir ilk olarak Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde ‘Teknolojik Bağımlılıkla Mücadele Birimleri’ açılacağını söyledi. Vali açıklamasında, “Bağımlılık ile ilgili mücadelemizi biliyorsunuz. Ailelere ulaşması için 500 bin broşür dağıtmıştık bir 500 bin daha dağıtacağız. Günümüzde bağımlılığın çeşitliliği arttı. Özellikle çocuklu evlerde bildiğimiz teknoloji bağımlılığı var. Bununla nasıl mücadele edeceğimizi, nasıl karşılayacağımızı bilmiyoruz, bunun için Türkiye’de ilk defa Bursa’da Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde ‘Teknolojik Bağımlılıkla Mücadele Birimleri’ olacak. 15 gün içerisinde buralarda aktif hale getirilecek. Tabi bu konu bilimsel, uzmanlığa dayanan bir çalışma istiyor onun için burada aktif olacak merkezlerimizdeki uzman personel, ruh ve sinir hastalığı hastanesinde ve üniversitelerimizdeki uzmanlarımızın eğitimlerinden yararlanarak yapılacaktır. Bu Türkiye’de bir ilk, artık her evde bağımlılık sorun olma potansiyeli var. Sağlıklı Yaşam Merkezleri sayesinde vatandaşlarımız, sürekli hastanelerde gezmeyecek. Vatandaşlarımız, buralarda çok daha etkili ve zaman ayırarak hizmet alacak” dedi.