Sağlıklı yaşam yürüşü

Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde ‘Sağlıklı Yaşam’ yürüyüşü gerçekleştirildi. Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanından başlayan yürüyüş Kız Meslek Lisesi güzergahından devam ederek Sınırsızlık Meydanında sona erdi.

Etkinliğe, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Muğla İş-Kur Müdürü İlyas Sarıyerli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş öncesi bir açıklama yapan Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, 1-7 Mart tarihinin Yeşilay haftası olarak kutlandığını belirterek, “Farkındalık yaratmak amacıyla Muğla’da Yeşilay Haftası’nda Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğümüzün desteği ile koşu ve bisiklet yarışı yaptık. Bu etkinliğimizin ödüllerini Sınırsızlık Meydanı’nda dağıttık. Bugün de sağlık yaşam yürüyüşü yaparak etkinliklerimize devam ediyoruz. Sağ olsunlar Menteşe Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz destek verdiler. Burada bir farkındalık yaratarak öğrencilerimizin ve velilerimizin bağımlılığa karşı mücadelede yardımına ihtiyacımız var. Kötü alışkanlıklara karşı duyarlı olmak amacı ile bu programı yaptık. Her türlü bağımlılıkla mücadele diyoruz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan koruyalım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile ‘Sağlıklı Yaşam’ yürüyüşü kent merkezinde belirlenen güzergah üzerinde gerçekleştirildi.