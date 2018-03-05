HABER

Sağlıklı yaşam yürüşü

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2018 16:31 | Son Güncelleme

Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde ‘Sağlıklı Yaşam’ yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sağlıklı yaşam yürüşü

Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde ‘Sağlıklı Yaşam’ yürüyüşü gerçekleştirildi. Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanından başlayan yürüyüş Kız Meslek Lisesi güzergahından devam ederek Sınırsızlık Meydanında sona erdi.
Etkinliğe, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Muğla İş-Kur Müdürü İlyas Sarıyerli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Yürüyüş öncesi bir açıklama yapan Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, 1-7 Mart tarihinin Yeşilay haftası olarak kutlandığını belirterek, “Farkındalık yaratmak amacıyla Muğla’da Yeşilay Haftası’nda Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğümüzün desteği ile koşu ve bisiklet yarışı yaptık. Bu etkinliğimizin ödüllerini Sınırsızlık Meydanı’nda dağıttık. Bugün de sağlık yaşam yürüyüşü yaparak etkinliklerimize devam ediyoruz. Sağ olsunlar Menteşe Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz destek verdiler. Burada bir farkındalık yaratarak öğrencilerimizin ve velilerimizin bağımlılığa karşı mücadelede yardımına ihtiyacımız var. Kötü alışkanlıklara karşı duyarlı olmak amacı ile bu programı yaptık. Her türlü bağımlılıkla mücadele diyoruz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan koruyalım” diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile ‘Sağlıklı Yaşam’ yürüyüşü kent merkezinde belirlenen güzergah üzerinde gerçekleştirildi.

Sağlıklı yaşam yürüşü

Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!
Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!
4 parti ittifak kurduklarını açıkladı4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Bu görüntü bugün Türkiye'den! 300 kişiye ulaşılamıyor

Bu görüntü bugün Türkiye'den! 300 kişiye ulaşılamıyor

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi!

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi!

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diş eti hastalığı pankreas kanserinin sinyali olabilir

Diş eti hastalığı pankreas kanserinin sinyali olabilir

Küçük değil doğal ve nefes alan burun güzeldir

Küçük değil doğal ve nefes alan burun güzeldir

Nefes borusuna kaçan fıstık 3 ay sonra anlaşıldı!

Nefes borusuna kaçan fıstık 3 ay sonra anlaşıldı!

Reflü hastalarına 10 öneri!

Reflü hastalarına 10 öneri!

Bu hormonlar kadın doğasının şifrelerini veriyor!

Bu hormonlar kadın doğasının şifrelerini veriyor!

Görmenin sessiz hırsızı glokoma karşı önleminizi alın!

Görmenin sessiz hırsızı glokoma karşı önleminizi alın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.