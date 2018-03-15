Sağlıklı yaşamın yolu sağlıklı nefesten geçiyor

Bakanlık merkez sayılarını artırmaya yönelik çalışıyor

Pulmoner Rehabilitasyon Haftasının bu yıl 12-18 Mart tarihleri arasında kutlandığına dikkat çeken Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğba Göktalay, “Pulmoner Rehabilitasyon, solunum rehabilitasyon Türkiye’de çok az sayıda merkezde var. Sağlık Bakanlığının bu konuda artırmaya yönelik çalışmaları var. Manisa’da da üniversitemizde, devlet hastanelerimizde ve özel hastanelerimizde yapılmakta. Başta KOAH hastalarına yapılmakla beraber, solunumsal yakınması bulunan, nefes darlığı çekilen bütün hastalıklara yapılan farmakolojik tedavinin yanında non-farmakolojik olarak yapılan bir yaklaşımlar bütünü. Sağ kalımda ciddi katkısı var ve dünyada rehberlerde sadece KOAH değil diğer solunumsal hastalıklarda da farmakolojik tedavi ile birlikte non-farmakolojik tedavi olarak Pulmoner Rehabilitasyonun yapılması rehberlere girmiş durumda” diye konuştu.

Pulmoner Rehabilitasyonda amacın günlük aktivitelerini rahatlıkla yerine getiremeyen akciğer hastalarının yaşam kalitelerini artırmak ve yapabilirlik durumunu çoğaltmak için uygulanan bir yöntemler grubu olduğunu kaydeden Özel 8 Eylül Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Nevin Sofuoğlu, “Tüm akciğere hastalarında uygulanabilen bir durum. Nefes darlığı ve hareket güçlüğü olan tüm akciğer hastalarında yapılmalı. Önerilen de budur” dedi.

Manisa Devlet Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Osman Altıparmak, “Pulmoner Rehabilitasyonun öncelikle Tuğba hocamızın eşliğinde üniversitede düzenli, belirli hareketleri, aletleri var. Onlarla ilgili hareketler yapılıyor, egzersizler öğretiliyor. Bunu günlük hayata monte edecek olursak, solunum yetmezliği olan hastalarımızda öncelikle nefes açıcılarla destek oluyoruz. Sonra enfeksiyon yada mikrobik bir durum varsa onu da tedavi ediyoruz. Ayrıca kalp, şeker, tansiyon, nefes darlığına katkıda bulunan diğer hastalıkların da tedavisini verdikten sonra var olan sağlam akciğer dokusunu yada hasarlı akciğer dokusunun verimini en iyi bir şekilde artırabilecek yöntemlerdir. Göğüs hastalıkları özellikle solunum yetmezliği grubunda Tuğba hocamız eşliğinde üniversitemizde başladı. Bizler de halka nasıl önerebiliriz? Basit KOAH’ı olan, orta dereceli KOAH’ı olan, nefes darlığı olan hastaların da günlük yürüyüşlerini artırmalarını, parklardaki değişik aletleri kendilerini çok zorlamadan kullanmalarını öneriyoruz. Önerilerimiz genelde bu şekilde oluyor ama orta ve ağır KOAH’ları öncelikle Tuğba hocam eşliğinde ve üniversitede gözetimli yapmakta yarar var. Çünkü çok fazla zorlandığınız zaman kalp, akciğer ve tansiyon birbirleriyle eşlik eden, yakın ilişkisi olan organlar. Dolayısıyla ilk başta orta ve ağır nefes darlığı olanların profesyonel bir eğitim aldıktan sonra aletlerde çalışmaları daha doğru olur” şeklinde konuştu.