Sağlıklı yaşamın yolu sağlıklı nefesten geçiyor

Manisa’da Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları hastalarıyla birlikte ‘Nefes al, hareket et’ sloganıyla kol kola girip yürüdü. Etkinlikte konuşan Manisa Devlet Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Osman Altıparmak, “İlk başta orta ve ağır nefes darlığı olanların profesyonel bir eğitim aldıktan sonra aletlerde çalışmaları daha doğru olur” şeklinde konuştu.
Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Manisa Devlet Hastanesi, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Özel Sekiz Eylül Hastanesinin işbirliğiyle farkındalığı artırmak amacıyla ‘Nefes al, hareket et’ sloganıyla sağlık çalışanları ve hastalar kol kola girerek yürüdü.
Manisa Valiliği karşısında bulunan Emekliler Parkından başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sona eren yürüyüş boyunca ellerindeki döviz ve afişlerle sağlıklı nefes almanın önemine dikkat çeken sağlıkçılar ve hastalar kol kola girip yürüdü.
Bakanlık merkez sayılarını artırmaya yönelik çalışıyor
Pulmoner Rehabilitasyon Haftasının bu yıl 12-18 Mart tarihleri arasında kutlandığına dikkat çeken Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğba Göktalay, “Pulmoner Rehabilitasyon, solunum rehabilitasyon Türkiye’de çok az sayıda merkezde var. Sağlık Bakanlığının bu konuda artırmaya yönelik çalışmaları var. Manisa’da da üniversitemizde, devlet hastanelerimizde ve özel hastanelerimizde yapılmakta. Başta KOAH hastalarına yapılmakla beraber, solunumsal yakınması bulunan, nefes darlığı çekilen bütün hastalıklara yapılan farmakolojik tedavinin yanında non-farmakolojik olarak yapılan bir yaklaşımlar bütünü. Sağ kalımda ciddi katkısı var ve dünyada rehberlerde sadece KOAH değil diğer solunumsal hastalıklarda da farmakolojik tedavi ile birlikte non-farmakolojik tedavi olarak Pulmoner Rehabilitasyonun yapılması rehberlere girmiş durumda” diye konuştu.
Pulmoner Rehabilitasyonda amacın günlük aktivitelerini rahatlıkla yerine getiremeyen akciğer hastalarının yaşam kalitelerini artırmak ve yapabilirlik durumunu çoğaltmak için uygulanan bir yöntemler grubu olduğunu kaydeden Özel 8 Eylül Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Nevin Sofuoğlu, “Tüm akciğere hastalarında uygulanabilen bir durum. Nefes darlığı ve hareket güçlüğü olan tüm akciğer hastalarında yapılmalı. Önerilen de budur” dedi.
Manisa Devlet Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Osman Altıparmak, “Pulmoner Rehabilitasyonun öncelikle Tuğba hocamızın eşliğinde üniversitede düzenli, belirli hareketleri, aletleri var. Onlarla ilgili hareketler yapılıyor, egzersizler öğretiliyor. Bunu günlük hayata monte edecek olursak, solunum yetmezliği olan hastalarımızda öncelikle nefes açıcılarla destek oluyoruz. Sonra enfeksiyon yada mikrobik bir durum varsa onu da tedavi ediyoruz. Ayrıca kalp, şeker, tansiyon, nefes darlığına katkıda bulunan diğer hastalıkların da tedavisini verdikten sonra var olan sağlam akciğer dokusunu yada hasarlı akciğer dokusunun verimini en iyi bir şekilde artırabilecek yöntemlerdir. Göğüs hastalıkları özellikle solunum yetmezliği grubunda Tuğba hocamız eşliğinde üniversitemizde başladı. Bizler de halka nasıl önerebiliriz? Basit KOAH’ı olan, orta dereceli KOAH’ı olan, nefes darlığı olan hastaların da günlük yürüyüşlerini artırmalarını, parklardaki değişik aletleri kendilerini çok zorlamadan kullanmalarını öneriyoruz. Önerilerimiz genelde bu şekilde oluyor ama orta ve ağır KOAH’ları öncelikle Tuğba hocam eşliğinde ve üniversitede gözetimli yapmakta yarar var. Çünkü çok fazla zorlandığınız zaman kalp, akciğer ve tansiyon birbirleriyle eşlik eden, yakın ilişkisi olan organlar. Dolayısıyla ilk başta orta ve ağır nefes darlığı olanların profesyonel bir eğitim aldıktan sonra aletlerde çalışmaları daha doğru olur” şeklinde konuştu.
KOAH’la yaşamayı öğrendi
30 yıldır KOAH hastası Hasan Salter, “30 yıldır astım-KOAH hastasıyım. KOAH’la yaşanabileceğini, KOAH’la hayatımıza devam ettirebileceğimizi gördük. Celal Bayar Üniversitesinde nefesle ilgili 2 ay süren egzersizlere katıldım. Bununla ilgili çalışmalarımız oldu Tuğba hocamızın nezaretinde uzman gözetiminde. Nefes, ilaçlar, doktor tavsiyeleri ve bununla birlikte bu tür egzersizlerle astım ve KOAH’ta ciddi sonuçlar aldık. En azından kendi adıma söylüyorum” dedi.
Yürüyüşün tamamlandığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan stanta da vatandaşlara ücretsiz nefes testleri ve karbonmonoksit ölçümleri yapıldı.
Etkinliğe Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Leyla Arıcı, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Tuncay Özer, sağlık çalışanları ve astım-KOAH hastaları katıldı.
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