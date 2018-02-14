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Sağlıklı zayıflamanı yolları

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2018 11:30 | Son Güncelleme

Bursa’da kadınlara sağlıklı zayıflamanın yolları anlatıldı.Hançerli Kültür Merkezi’nde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Medicabil Hastanesi ve Hanımlar Lokali işbirliği ile yapılan söyleşide, Diyetisyen Ayşenur Şahin, günlük beslenme düzeni ve vücuda faydalı gıda ürünleri ile ilgili tüyolar verdi.

Sağlıklı zayıflamanı yolları

Bursa’da kadınlara sağlıklı zayıflamanın yolları anlatıldı.
Hançerli Kültür Merkezi’nde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Medicabil Hastanesi ve Hanımlar Lokali işbirliği ile yapılan söyleşide, Diyetisyen Ayşenur Şahin, günlük beslenme düzeni ve vücuda faydalı gıda ürünleri ile ilgili tüyolar verdi. Söyleşinin ikinci bölümünde dinleyicilerin sorularını cevaplayan Ayşenur Şahin, günlük yaşantı içerisinde hareket etmenin, hiç olmazsa yarım saat yürüyüş yapmanın vücuda faydaları üzerinde durdu. Söyleşinin sonunda kura çekilerek 10 kişiye diyetisyen danışmanlık hizmeti hediye edildi.

Sağlıklı zayıflamanı yolları

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