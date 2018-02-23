Sağlıksız yaşam tarzı inmeye neden oluyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Mesut Bulut, dünyada kanser ve kalp hastalıklarının ardından en önemli ölüm nedenleri arasında yer alan inmeye karşı uyardı.

Beyni besleyen atardamarların tıkanması ya da beyindeki kanamayla birlikte kişinin hareket, his veya algılama fonksiyonlarından bazılarını aniden kaybetmesi sonucu meydana gelen inmenin oldukça sık rastlanan ve hayatı tehdit eden bir hastalık olduğunu dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Mesut Bulut, hastalığın riskinin yaş ilerledikçe arttığını dile getirdi. İnmede ilk dört saat tedavi için hayati önem taşıyor

Dr. Bulut, “Halk arasında felç olarak adlandırılan ve nörolojik hastalıklar içinde en sık görülen inme; çoğunlukla ani felç, his kaybı, konuşma ve anlama güçlüğü, görme bozukluğu, baş dönmesi, dengesizlik gibi yakınmalarla ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler baş gösterdiğinde hastanın vakit kaybedilmeden doktora götürülmesi gerekmektedir. Çünkü, inmede tedavi için ilk dört saat hayati önem taşıyor. İnme tedavisinde başarılı olunması için tıkanan damarın en kısa sürede açılması gerekiyor. Eğer zamanında müdahale edilmezse, açılan damarın bir hükmü kalmıyor. Hatta damar geç açılmışsa, beyinde kanama riski de artıyor. Bu nedenle hastanın felç kalmaması ve eski yaşantısına dönebilmesi için zamanında müdahale şart" dedi.

Yaş ilerledikçe artan inme riskinde, yaşam tarzının da önemli rol oynadığını ifade eden Özel Gaziantep Anka Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Mesut Bulut, sigara kullanımı, aşırı kilo, stres veya genetik faktörler ile hipertansiyon, kolesterol, diyabet, böbrek yetmezliği gibi hastalıklar inme riskine yatkınlığı artırmaktadır. Eğer hastalığı kontrol edebilirseniz inme riskini de azaltabilirsiniz" dedi

Kalıcı sakatlığa yol açan hastalıkların başında gelen inmenin, günümüzde genç yaşlarda da görülebildiğine dikkat çeken Uzman Dr. Bulut, inme riskini azaltmak için sağlıklı yaşam önerisinde bulundu. Uzman Dr. Bulut, sağlıklı beslenmek, bol su içmek, sigara ve alkolden uzak durmak, stres düzeyini en aza indirmek, düzenli sağlık kontrolü yaptırmak inmeye karşı alınacak tedbirler arasındadır” diye konuştu