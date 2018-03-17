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Sağlıkta 45. sene 45 sanat eseriyle taçlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2018 11:16 | Son Güncelleme

Güven Sağlık Grubu’nun 45.

Sağlıkta 45. sene 45 sanat eseriyle taçlandı

Güven Sağlık Grubu’nun 45. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Sağlıkta 45 Sene, Yaşamdan 45 Eser” adlı sergi Galeri Güven’de gerçekleştirilen açılış davetiyle sanatseverlerle buluştu.
Aralarında Ali Alışır, Çağatay Odabaş, Emre Lüle, Harun Antakyalı, Mustafa Ayaz ve Turan Erol’un da yer aldığı birbirinden değerli sanatçılara ait eserlerin bulunduğu sergi, Mart ayının sonuna kadar ziyaret edilebilecek.
Sergide satılan eserlerin gelirleri toplumun dezavantajlı kesimlerine eğitim ve sağlık alanında sürdürülebilir hizmetler vermek amacıyla çalışmalarını yürüten Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı’na bağışlanacak.
Ankara kültür-sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı davette eserleri sergilenen sanatçıların tamamını ise şöyle: Ali Alışır, Ali Fatih Küçükosmanoğlu, Ali Kotan, Ant Antakyalı, Asaf Erdem, Atilla İlkyaz, Ayhan Yılmaz, Behzat Feyzullah, Berk Arıkan, Binnur Yücebaş, Burhan Alkar, Cem Sağbil, Çağatay Odabaş, Çağla Leblebici, Demet Kaya Gürngörür, Dinçer Güngörür, Ekrem Kadak, Emre Lüle, Engin Korkmaz, Ercan Ayçiçek, Erkan Yaprakkıran, Fatih Sazak, Filiz Pelit, Firdevsi Feyzullah, Gamze Tastan, Habib Aydoğdu, Harun Antakyalı, Hasan Çağlayan, Hayati Misman, Hüseyin Feyzullah, İzzet Temel, Kadir Öztoprak, Levent Oyluçtarhan, Mahmut Özdemir, Mehmet Emin Erdoğdu, Metin Kalkızoğlu, Mira Koldaş, Mustafa Ayaz, Mustafa Yüce, Necmettin Özlü, Nihan Yardımcı Çetinkaya, Nihat Kahraman, Nil Köken, Nur Hilal Harsa, Nuray Leblebici, Orhan Umut, Peruze Hamurcu, Remzi İrem, Sait Rüstem, Savaş Karagözlü, Semih Baykara, Semih Zeki, Serdar Leblebici, Sertap Yeğin, Sibel Ünalan, Tuncay Umay, Turan Erol, Uğur Çalışkan, Ümit Yiğit, Yalçın Gökçabağ.

Sağlıkta 45. sene 45 sanat eseriyle taçlandı

Sağlıkta 45. sene 45 sanat eseriyle taçlandı

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