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Sağlıkta Ahlak Sempozyumu

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.03.2018 17:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sempozyuma yazılı mesaj gönderdi - Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Toplumsal yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi sağlık sektöründe de mükemmele ulaşmaya çalışırken, en önemli koşul meslek ahlakına gereken önemin verilmesidir"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumsal yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi sağlık sektöründe de mükemmele ulaşmaya çalışırken, en önemli koşulun meslek ahlakına gereken önemin verilmesi olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Sağlık ve Medeniyet Derneği'nin Sağlık Bilimleri Üniversitesi desteğiyle Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Sağlıkta Ahlak Sempozyumu"na gönderdiği yazılı mesajında, tıp alanındaki yeniliklere ve teknolojilerdeki hızlı gelişmeye dikkati çekti.

Hastalıklarla mücadelede ve koruyucu sağlık hizmetlerinde memnuniyet verici seviyelere gelindiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu aşamada sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması, çağın gereklerine uygun yeniliklerin hayata geçirilmesi, sağlık kuruluşlarında güvenilir hizmet sunulması büyük önem taşımaktadır. Toplumsal yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi sağlık sektöründe de mükemmele ulaşmaya çalışırken, en önemli koşul meslek ahlakına gereken önemin verilmesidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık ve Medeniyet Derneği'nin ihtiyaç ve öz değer olan ahlakın tozlu raflardan indirilmesi için bir araya geldiğine vurgu yaptığı mesajında, şunları kaydetti:

"Dernek, sorunun kaynağının tespit edilmesi, bedenen, ruhen ve toplumsal olarak tam iyilik halinin sağlandığı nesiller ve toplumlara ulaşma amacıyla çıktığı yolda önemli bir hizmeti yerine getirmektedir. Sağlıkta Ahlak Sempozyumu'nun verimli geçmesini temenni ediyor, sizleri ve kıymetli katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj Sağlıkta Ahlak Sempozyumu

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