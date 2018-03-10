"Sağlıkta Ahlak Sempozyumu" başladı

Özellikle geri kalmış ülkelerde sağlık konusunun bir sömürü aracı haline geldiğini dile getiren Yıldırım, "Ne yazık ki bu ülkelerin tamamına yakını İslam ülkeleri. Bu ülkelerde sağlık ve tarım sömürmenin aracı haline geldi. Dikkatli bakarsanız Afrika'da birçok ülkede tarım bakanlığı yoktur. Somali'de ziraat fakültesi kurduk ve yılda sadece 3 ürün alabiliyoruz. Sağlık alanında da aynı durum söz konusu. Sağlık, geri kalmış ülkelerde dinlerin sömürüldüğü ve vicdanların karartıldığı bir alan olarak kullanılıyor." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Sağlık, geri kalmış ülkelerde dinlerin sömürüldüğü ve vicdanların karartıldığı bir alan olarak kullanılıyor." dedi.

İnsanın canı yandığı anda doktora her şeyi teslim edebileceğini aktaran Yıldırım, "İşte o anda doktor kendi vicdanıyla baş başadır. Eğer niyeti Allah rızası değilse devletler çöker, toplumlar değişir. Böylece sağlık sömürgenin en büyük alanı haline gelir." dedi.

Bülent Yıldırım, sempozyuma katılanlara mülteci sağlığı konusunda beklentilerini aktararak, bu konuyu gündemlerinde tutmalarını ve desteklerini talep etti.

Sağlık ve Medeniyet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özkan Ünal, derneğin İstanbul Şube Başkanı Dr. Kemal Karataş, Sağlık Sen İstanbul Şube Başkanı Durali Baki gibi isimler sempozyum açılışında selamlama konuşmaları gerçekleştirdi.

"Bilimin, eğitimin, hekimin, hastanın, hastalığın, tedavinin...' kısacası hayatımıza dair her şeyin hakkıyla yapılmasını, yani 'Ahlaklı' olmasını önemsiyoruz" mesajıyla düzenlenen "Sağlıkta Ahlak Sempozyumu"nda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur gibi isimler sunumlar gerçekleştirecek.

Sempozyuma Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER), Sağlık Sen İstanbul 1 Nolu Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE), Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği, Din Psikoloji ve Manevi Bakım Derneği, İlaç Sektörü Mensupları ve Eczacılık Derneği (İSMENDER), Hasta Hakları Aktivistleri Derneği gibi sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.