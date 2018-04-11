Sağlıkta israfın önüne geçilecek

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığının başlattığı çalışma kapsamında, gereksiz yere yaptırılan tahlil, MR, ultrason, film ve ilaç israfına son verilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sağlıkta hizmet kalitesi ve personel sayısı artırılırken, bir yandan da tanı ve tedavi sürecinde kullanılan gereksiz malzeme ile tetkik israfının önlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, sağlık harcamalarının daha iyi, daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunumu için yapılması, israfın ise engellenmesi amaçlandı.

Gereksiz kullanımların engellenmesi için ilk etapta antibiyotiğe yönelik çalışmaları hayata geçiren Bakanlığın viral kaynaklı hastalıklarda antibiyotiğin fayda sağlamadığına yönelik farkındalık artıran projeleri sayesinde, antibiyotik kullanımında ciddi bir azalma sağlandı.

- Klinik rehberler hazırlanıyor

Tasarruftan ziyade doğru kullanım için çalışma alanını genişleten Bakanlık, "Doğru Laboratuvar ve Doğru Radyoloji Kullanımları" başlığı altında yeni bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda, uzmanlık dernekleriyle birlikte yürütülen ayrı bir çalışma ile her uzmanlık alanına ilişkin klinik rehberler hazırlanacak. Söz konusu klinik rehberler uluslararası kanıta dayalı modellere göre yapılacak. Örneğin, diyabet hastalığında birinci, ikinci ve üçüncü basamak tedavi modelleri bu rehberlerde belirlenecek. Birinci ya da ikinci basamak uygulanmadan üçüncü basamak tedaviye gidilemeyecek.