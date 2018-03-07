"Sağlıkta Kadın Çalışanlar" fotoğraf yarışması

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığınca "Sağlıkta Kadın Çalışanlar" temasıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren eserlerin yer aldığı fotoğraf sergisi yarın açılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, "Sağlıkta Kadın Çalışanlar" başlığıyla fotoğraf yarışması düzenledi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığınca düzenlenen yarışmaya, Türkiye genelinde amatör ve profesyonel 306 fotoğraf sanatçısı, 941 eserle katıldı.

Fotoğraf sanatçıları Adnan Ataç, Ömer Gemici, Ali Rıza Akalın ile Ruh Sağlığı Daire Başkanlığından Cemile Alemdar ve Rabia Madan Özdemir'den oluşan jürinin yaptığı değerlendirmede, dereceye giren 9 eserin yanı sıra sergilenmeye değer 30 fotoğraf belirlendi.

Yarışmada birinciliğe Ercüment Ersoy, ikinciliğe Arzu Eygar, üçüncülüğe Emre Bostanoğlu layık görüldü. Dereceye giren eserlerin yer aldığı fotoğraf sergisi, yarın saat 16.00'da CerModern'de ziyarete açılacak.