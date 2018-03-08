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"Sağlıkta Kadın Çalışanlar" fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2018 20:14 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kazancı: - "Kadının rengi mor, sarı, yeşil, mavidir. Onlar adaletin, umudun, saflığın ve özgürlüğün sembolleridir. Anadolu'da nereye giderseniz gidin kadının gücüyle karşılaşacaksınız. Sağlıkta da çok ciddi büyük bir orduya sahibiz. Personelimizin yüzde 60'ını kadınlar oluşturmaktadır"

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle, "Sağlıkta Kadın Çalışanlar" temasıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında, dereceye giren eser sahipleri ödüllendirildi.

CerModern'de düzenlenen ödül törenine, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elif Güler Kazancı, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Selami Kılıç, Halk Sağlığı Genel Müdürü Hüseyin İlter ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu katıldı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elif Güler Kazancı ödül töreninde yaptığı konuşmada, kadınların dünyaya cesaret ve şefkat duygularını aşıladığını belirterek, "Kadının rengi mor, sarı, yeşil, mavidir. Onlar adaletin, umudun, saflığın ve özgürlüğün sembolleridir. Anadolu'da nereye giderseniz gidin kadının gücüyle karşılaşacaksınız. Sağlıkta da çok ciddi büyük bir orduya sahibiz. Personelimizin yüzde 60'ını kadınlar oluşturmaktadır. Onların öyle güzel yürekleri var ki fotoğraf karelerine de yansıdığı gibi birçok güzel hizmeti sunmaktalar." ifadelerini kullandı.

Bugünün kadınlarının geleceğe doğru güvenle yol aldığını ifade eden Kazancı, Türk kadınının dünyanın her yerinde önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle gerçekleştirdiği fotoğraf sergisinin sağlık çalışanlarının çok güzel anlarına tanıklık ettiğini dile getiren Kazancı, "Fotoğraf sergisine geldiğimde çok heyecanlandım. Ben de çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanı bir hekimim. Bu anları bizzat yıllarca yaşayan bir uzman hekim olarak o heyecanı tekrar bu fotoğraf karelerinde hissettim. İnanıyorum ki bu güçlü kadınlarla, güçlü aile ve güçlü Türkiye gelecekte bizleri bekliyor olacak." diye konuştu.

- "Kadınlar güçlü olduğu zaman toplum güçlü olur"

DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ise konuşmasında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir ülkeye ancak kalkınma ve büyüme sağlayacağını belirterek, "Kadınlar güçlü olduğu zaman ve kadınlar aktif bir şekilde topluma katıldığı zaman kuvvetli olacağız." dedi.

Sağlık Bakanlığıyla birlikte birçok projeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Ursu, bu projelerin birçoğunun da kadınları güçlendirmeye yönelik projeler olduğunu söyledi.

Ursu, düzenlenen fotoğraf yarışmasının da sağlık alanında çalışan kadınların değerini ortaya koyabilmek için yapılan önemli bir çalışma olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde amatör ve profesyonel 306 fotoğraf sanatçısının 941 eserle katıldığı yarışmada, birinciliğe Ercüment Ersoy, ikinciliğe Arzu Eygar, üçüncülüğe Emre Bostanoğlu layık görüldü. Dereceye giren eserlerin yer aldığı fotoğraf sergisi, CerModern'de ziyarete açıldı.

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