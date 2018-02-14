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Sağlıkta kalite ve değerlendirme toplantısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2018 12:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilde faaliyet gösteren tüm sağlık kuruluşlarını kapsayan bir değerlendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörlüğü tarafından kamu, özel, üniversite olmak üzere tüm sağlık kurumlarını kapsayan değerlendirme ve eğitim toplantısı yapıldı.

Sağlıkta kalite ve değerlendirme toplantısı

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilde faaliyet gösteren tüm sağlık kuruluşlarını kapsayan bir değerlendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörlüğü tarafından kamu, özel, üniversite olmak üzere tüm sağlık kurumlarını kapsayan değerlendirme ve eğitim toplantısı yapıldı. Toplantı, İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörü Uz. Dr. Mustafa Dönmez’in başkanlığında gerçekleştirilerek, ‘2017 Sağlık Kalite Standartları (SKS) Değerlendirmeleri’ ve ‘Klinik Kalite Süreçleri’ görüşüldü. Ayrıca kalite yönetim direktörlerine, ‘Kalite Kavramı, SKS Değerlendirme Sistematiği, Özdeğerlendirme Süreci ve Doküman Yönetimi’ konularında eğitim verildi.

Sağlıkta kalite ve değerlendirme toplantısı

Sağlıkta kalite ve değerlendirme toplantısı

Sağlıkta kalite ve değerlendirme toplantısı

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