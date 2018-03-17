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Sağlıkta Karşıyaka farkı

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2018 12:12 | Son Güncelleme

Fiziki ve sosyal yatırımların yanı sıra sağlık alanında da çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, 4 yılda 50 bin kişiye sağlık götürdü.Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, son 4 yılda yürüttüğü çalışmalar sayesinde, Karşıyaka genelinde 50 binin üzerinde vatandaşa sağlık götürdü.

Fiziki ve sosyal yatırımların yanı sıra sağlık alanında da çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, 4 yılda 50 bin kişiye sağlık götürdü.
Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, son 4 yılda yürüttüğü çalışmalar sayesinde, Karşıyaka genelinde 50 binin üzerinde vatandaşa sağlık götürdü. Dört farklı hizmet binasındaki çalışmalar kapsamında, 12 bin kişiye poliklinik hizmeti sunuldu. 4 bin kişinin genel diş tedavisi ve bakımları tamamlandı. Hasta nakil ambulansları sayesinde 6 bin hasta, farklı yerlere nakledildi. Onlarca okul ve yüzlerce öğrenciye de ilkyardım eğitimleri verildi. Veliler ise sağlık seminerlerinden faydalandı.
Karşıyaka Belediyesi Evde Sağlık Destek Merkezi (ESDEM) ise 4 yılda 3 bin haneye şifa dağıttı. Evden çıkamayacak durumda olan, ihtiyaç sahibi hasta ve yaşlı vatandaşların yüzü ESDEM ile güldü. Doktor ve hemşireler dertlere derman oldu.

“İyi günde ve kötü günde yanınızdayız”
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Her şeyin başının sağlık olduğu bilincindeyiz. Çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz. Profesyonel ekiplerimizle, her haneye şifa dağıtmaya çalışıyoruz. İyi günde de kötü günde de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Sağlıkta Karşıyaka farkı

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Sağlıkta Karşıyaka farkı

Sağlıkta Karşıyaka farkı
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Sağlıkta Karşıyaka farkı

Sağlıkta Karşıyaka farkı
3 / 6

Sağlıkta Karşıyaka farkı

Sağlıkta Karşıyaka farkı
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Sağlıkta Karşıyaka farkı

Sağlıkta Karşıyaka farkı
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Sağlıkta Karşıyaka farkı

Sağlıkta Karşıyaka farkı
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Sağlıkta Karşıyaka farkı

Sağlıkta Karşıyaka farkı
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