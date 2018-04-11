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Sağlıkta nostaljik yolculuk

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Sağlık Tarihi Müzesi’nde, eski zaman ilaç tedavilerinden eczacılığa, diş sağlığından şifalı kaplıcalara ve alternatif tıp yöntemlerine ilişkin onlarca farklı konu, çarpıcı görsel ve canlandırmalarla ziyaretçilerinin ilgisine sunuluyor.Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve 14 Mart Tıp Bayramı’nın ardından ziyaretçi kabulüne başlayan ‘Sağlık Tarihi Müzesi’, başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere Bursalıların yoğun ilgisini görüyor.

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Sağlık Tarihi Müzesi’nde, eski zaman ilaç tedavilerinden eczacılığa, diş sağlığından şifalı kaplıcalara ve alternatif tıp yöntemlerine ilişkin onlarca farklı konu, çarpıcı görsel ve canlandırmalarla ziyaretçilerinin ilgisine sunuluyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve 14 Mart Tıp Bayramı’nın ardından ziyaretçi kabulüne başlayan ‘Sağlık Tarihi Müzesi’, başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere Bursalıların yoğun ilgisini görüyor. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren müzede; eski zaman ilaç tedavilerinden eczacılığa, diş sağlığından şifalı kaplıcalara ve alternatif tıp yöntemlerine ilişkin onlarca farklı konu, çarpıcı görsel ve canlandırmalarla ziyaretçilerinin ilgisine sunuluyor. Osmanlı’dan günümüze Bursa’da sağlık tarihinin görsel detaylarla senaryolaştırıldığı müzede, Dr. Ceyhun İrgil koleksiyonunun yanı sıra hastaneler, eczacılar ve sağlık alanına hizmet eden kişi ve kuruluşlardan bağış alınan onlarca materyal ve obje teşhir ediliyor.
Tophane surları içinde restore edilen sivil mimari örneği müzenin üst katında sağlık alanına dair eserlerin yanı sıra çeşitli laboratuar ve müdahale ekipmanları bulunuyor. Halkın sağlık alanında bilgilendirilmesi amacıyla projelendirilen müzede Bursa’nın ünlü hekimlerine ait tıbbi aletler, kimlikler ve özel eşyalar da sergileniyor. Tarihsel olarak sağlık alanındaki gelişmeleri anlatan panolarla bilgilendirici açıklamaların yer aldığı müzenin en dikkat çeken bölümünde ise Bursa’nın en eski kurumlarından olan Dörtyol Eczanesi’nden kalan eşyalar ve tıbbi gereçler teşhir ediliyor.
Hastalıkların tedavisinde hekimlik hizmetinin yanında vazgeçilmez bir unsur olan eczacılık mesleğinin gelişimini gözler önüne seren bölümde, Bursa’da yüzyıla yakın hizmet veren İpekçioğlu Eczanesi’nin orijinaline sadık kalınarak oluşturulan minyatürü bulunuyor. Kendisi de eczacı olan Nilüfer İpekçioğlu’nun bağışı ile müze envanterine geçen bölümde, eczacıların ilaçları nasıl yaptığına dair kompozisyona yer veriliyor. Müzede, araştırmacıların faydalanabileceği kütüphane ve bir de çalışma alanı bulunuyor.

Sağlıkta nostaljik yolculuk

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Sağlıkta nostaljik yolculuk

Sağlıkta nostaljik yolculuk
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Sağlıkta nostaljik yolculuk

Sağlıkta nostaljik yolculuk
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Sağlıkta nostaljik yolculuk

Sağlıkta nostaljik yolculuk
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Sağlıkta nostaljik yolculuk

Sağlıkta nostaljik yolculuk
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Sağlıkta nostaljik yolculuk

Sağlıkta nostaljik yolculuk
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Sağlıkta nostaljik yolculuk

Sağlıkta nostaljik yolculuk
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Sağlıkta nostaljik yolculuk

Sağlıkta nostaljik yolculuk
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