“Sağlıkta tasarruf olmaz, obezite yüzde 45’e ulaştı”

Şeker tüketimine bağlı obezitenin Türkiye’de yüzde 45 oranına ulaştığını ifade eden Dr. Muhsin Öztürk, “Nişasta bazlı şekerin kullanılmasının nedeni ucuz maliyetinin olmasıdır. Sağlık üzerinden tasarruf yapılmaz. Nişasta bazlı şeker tüketiminin kısıtlanması gerekiyor” dedi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhsin Öztürk, şeker üzerine yaptığı değerlendirmede ister şeker pancarı ve isterse nişasta bazlı şekerler olsun obezite oluşturması nedeniyle aynı kategoride ele alınması gerektiğini ifade etti. Dr. Muhsin Öztürk, tatlı tüketilecekse alternatif olarak kuruyemiş tüketilmesini tavsiye etti. Nişasta bazlı şekerin leptin denilen doyma hormonunun salgılanmasını geciktirdiğini de değinen Dr. Öztürk, bu nedenle de obezite oranında yaşanacak artışa kapı aralandığını söyledi.

“Maliyeti düşük, taşınması kolay”

Nişasta bazlı şekerin kolay taşınması ve düşük maliyetinin olduğuna değinen Dr. Öztürk, bu nedenle nişasta bazlı şekerin tüketiminde artış olduğunu belirterek, “Nişasta bazlı şeker 1970’li yıllardan beri dünyada üretilen bir gıda ve gıda bileşeni olarak kullanılıyor. 1980 ve 1990’lı yıllarda üretiminde ciddi bir artış oldu. Bunun en önemli nedeni nişasta bazlı şekerin ucuz maliyette olmasıdır. Ticari, boyutuna bakıldığında kolay ulaşım ve düşük maliyet ön plana çıkıyor. Bu özellikler nişasta bazlı şekerin son dönemde kullanımını arttırmıştır. Bu katkı maddesi daha çok tatlı olan yiyecek ve içeceklerde; meyve sularında, unlu mamullerde ve tatlının olduğu her türlü mamul yiyeceklerde kullanılıyor” dedi.

“Nişasta bazlı şeker doyumsuzluk hissi veriyor”

Şeker pancarından üretilen şeker ile nişasta bazlı şekerleri karbonhidrat kaynağı olarak aynı kategoride değerlendiriyoruz diyen Dr. Öztürk, nişasta bazlı şekerin kullanımı ile birlikte vücudumuzdaki yağ oranının arttığını söyledi. Dr. Öztürk, nişasta bazlı şeker ile şeker pancarından elde edilen şeker arsındaki farklara da değinerek, nişasta bazlı şekerin neden olabileceği hastalıkları şu şekilde ifade etti:

“Nişasta bazlı şeker ile şeker pancarından elde edilen şeker arasında fruktoz farkı vardır. Fruktoz nişastanın yapı taşlarından biridir. Nişastanın yapısında glikoz ve fruktoz mevcuttur. Ancak nişasta bazlı şeker elde edilirken fruktoz ön plana çıkıyor. Mevcut glikozun fruktoza dönüşmesi de söz konusudur. Yapılan araştırmalarda fruktozun obeziteye daha fazla yol açtığı ve vücutta daha fazla yağ birikimi yaptığı ortaya çıkmıştır. Glikoz vücuda alındığında insülin salınımını uyarıyor ve hızlandırıyor. İnsülin ise doygunluğu sağlayan hormonu salgılatıyor. Fruktoz insülin hormonunun daha az salgılanmasını sağlayarak buna bağlı olarak doygunluğu sağlayan leptin hormonu seviyesi de düşük kalmaktadır. Dolayısıyla insanlar doymuyor daha fazla şeker almak durumunda kalıyor. Bu da vücutta yağlanmaya, kiloya bağlı kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, kan yağlarının yüksekliği, kolesterol yüksekliği gibi komplikasyonları ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda vücutta yağ brikimi sonucu oluşan obezite, diyabet gibi kronik hastalıklara ve diğer metabolik hastalıklara kapı aralıyor” şeklinde konuştu.