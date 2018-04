Sağlıkta teknoloji eğitimle buluştu

Samsun’da, Erasmus Plus öğrencilerine sağlık ve teknoloji ile ilgili bir sunum yapıldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus Plus Okul Ortaklıkları Projeleri kapsamında Almanya, Hollanda, Romanya, İspanya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti’nden 24 öğrenci ve 12 öğretmenden oluşan ekip, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nin sağlık alanında kullandığı son teknolojileri ve cihazları yerinde görmek için hastanemizi ziyaret etti. Toplantı salonunda, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinden Yrd.Doç.Dr. Utku Kavruk moderatörlüğünde Ecz. Ömer Karaibrahimoğlu ve Dyt. Mine Özkazanç Akren tarafından yapılan sunumlar ile sağlıkta kullanılan yeni cihaz ve teknolojiler hakkında bilgi alan öğrenciler, soru-cevap şeklinde geçen toplantıya yoğun ilgi gösterdi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Birsen Öztürk yaptığı konuşmada, “Bugün burada dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen genç arkadaşlarımızı ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Hastane olarak Türkiye’de sağlık alanında dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanıyor olmak ve bunu Erasmus Plus öğrencilerine aktarıyor olmak benim için ayrı bir gurur” dedi.

Erasmus Plus öğrencileri hastaneyi gezerek ve incelemelerde bulunarak, Türkiye’de sağlık alanında kullanılan teknolojilere hayran kaldıklarını dile getirdi. Özellikle çevre bilinci ve atık oluşumunu engellemek için yapılan önleyici girişimlerin Avrupa standartlarında olmasına çok mutlu olduklarını, kemoterapi hazırlık sürecinde kullanılan robotik teknolojiyi ise ilk defa gördüklerini belirtti.