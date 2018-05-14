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Sağlıkta telekonferansla muayene dönemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

Erzincan'ın 8 ilçesindeki hastanelerde uygulanan telekonferans sistemi sayesinde ihtiyaç duyulması halinde hastalar, görüntülü olarak bağlantı sağlanan il merkezindeki hastanede görevli uzman hekim tarafından muayene ediliyor - Kentteki hastaneleri tek çatı altında toplayan sistem sayesinde ilçedeki bir hastaneye giden hasta ile acil servisteki doktorlar, görüntülü olarak il merkezindeki hastanede görevli uzman hekime bağlanıp sorununu anlatıp çözüm buluyor - İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik: - "Türkiye'de acil amaçlı böyle bir uygulamayı ilk kez biz denedik. Sisteme entegre olan 8 ilçe hastanemiz ile kent merkezindeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizi tek birim olarak değerlendiriyoruz"

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'daki 8 ilçede uygulanan telekonferans sistemi sayesinde hastalar, ihtiyaç duyulması halinde bulundukları ilçedeki hastaneden görüntülü olarak il merkezindeki hastanede görevli uzman hekime bağlanıp muayene olarak şifa buluyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce bir süre önce uzman hekim açığını ortadan kaldırıp kent merkezi ile 8 ilçedeki hastaneleri birbirine bağlayan telekonferans sistemi başlatıldı.

Özellikle ilçelerde oturan hastalara büyük kolaylık sağlayan sistem sayesinde hastaların il merkezine gelmek için kilometrelerce yol katetmesine gerek kalmadı.

Özellikle cerrahi bir müdahaleye ihtiyaç olmayan ve uzman doktor tarafından muayene edilmesi gereken hastalar, ilçe hastanesindeki kontrolün ardından acil servisteki sistem ve doktorlar aracılığıyla uzman hekimin bulunduğu il merkezindeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine görüntülü bağlanıyor.

Böylece görüntülü olarak uzman hekime derdini anlatıp çözüm bulan ilçedeki hastanın il merkezindeki hastaneye sevk edilmesine gerek kalmıyor.

İlçelerdeki hastanelere müracaat eden ve cerrahi müdahale gerektiren hastalar ise ambulans ile şehir merkezindeki hastaneye sevk ediliyor.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerden kent merkezindeki hastanelere sevk edilen hastaların yüzde 70'inin aynı gün tedavi edilip taburcu edildiğini söyledi.

Bu durumu fark edince telekonferans sistemini uygulamaya başladıklarını anlatan Hirik, sistem ile ilçelerden yapılan gereksiz hasta sevklerinin önüne geçip hastalara büyük kolaylık sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

- Kışın hastalar "kara kış" derdinden kurtulacak

Hirik, sisteme ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İlçelerden yapılan yüzde 70 hasta sevki oranı az değil. İlçeden şehre gelen hasta aynı gün tedavi edilerek geri gidiyor. Buradaki amacımız telekonferans sistemini daha aktif halde kullanarak elimizdeki kaynakları daha idareli kullanmak. Kışın 8 ilçemizin kilometrelerce uzak olduğu bir coğrafyada oradaki hekim arkadaşların direkt Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bu irtibatı sağlayarak hastaların tedavilerinin orada yapılması mümkünse boşu boşuna buraya sevk edilmeden orada tedavilerinin yapılmasını sağlamak istiyoruz. Ayrıca oradaki hastanenin yataklı birimlerinin aktif halde kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz."

Hirik, uygulamaya şubat ayında başladıklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade ederek uygulama sayesinde hasta sevkinin azalmasıyla hastanelerdeki hizmet kalitesinin de artacağını kaydetti.

- "Türkiye'de acil amaçlı böyle bir uygulamayı ilk kez biz denedik"

Hasta memnuniyetinin önemine işaret eden Hirik, "Türkiye'de acil amaçlı böyle bir uygulamayı ilk kez biz denedik. Sisteme entegre olan 8 ilçe hastanemiz ile kent merkezindeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizi tek birim olarak değerlendiriyoruz. Yani konsültasyon dediğimiz görüşlerle gerek acil hastaların değerlendirilmesi gerekirse oradaki yataklı birimlerde yatan hastaların değerlendirmeleri yapılabiliyor." diye konuştu.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da telekonferans sistemini hastanenin acil servisindeki bir odaya kurduklarını belirterek sistemde ilçe hastanelerindeki sisteme entegre büyük monitör ve kamera olduğunu anlattı.

Sistem ile ilçelerdeki hastaların hastanelerine gelmesine gerek kalmadığını söyleyen Kuyrukluyıldız, şu bilgileri paylaştı:

"İlçe hastanesinden gelen mesaj bizim acil servisimizdeki sekreteryamıza düşüyor ve sistem açılıyor. Karşı tarafta hasta ve hekim arkadaşımız, hastanemizde de acil tıp uzmanımız onları karşılıyor. Hastanın şikayetleri ve hekiminin bize verdiği bilgiler ışığında buradaki acil tıp uzmanımız gerekli değerlendirmeyi yapıyor. Büyük oranda kendisi bu işi çözüyor ama kendini de aşan durumlarda buradaki ilgili bölümdeki doktorlardan yardım istiyor, konsültasyon istiyor."

- Kamera aracılığıyla hastaya tanı konuluyor

Kuyrukluyıldız, ilçelerdeki hastaların gerekli duyulduğunda ilgili uzman hekimlerce muayene edildiğini ifade ederek "Öğretim görevlileri ya da uzman hekim arkadaşlar ildeki hastanemize gelip ilçedeki hastayı görerek ve birtakım muayene yönteminin talimatını oradaki hekim arkadaşımıza vererek hastaya daha faydalı tanı koyup yardımcı oluyor." diye konuştu.

Refahiye İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen 26 yaşındaki hasta Adem Ürekli, telekonferans sistemi aracılığıyla muayene oldu.

Ürekli, ilk kez böyle bir muayene ile karşılaştığını dile getirerek "Memnunum, iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Alanında daha uzman hekimlerin hastayı görmesinin iyi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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