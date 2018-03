Sağlıkta ‘Yılın Enleri’ belli oldu

İl Sağlık Müdürlüğü Proje Birimi tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği kapsamında ‘Yılın Enleri’ ödülleri sahiplerini buldu.

Melikgazi Belediyesi Konferans ve Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programın açılışında konuşan Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Kayseri’de 16 bin 901 sağlık personeliyle 12 milyon 667 bin 390 kişiye sağlık hizmeti verildiğini söyledi. Hekimliğin bir meslek değil yaşam şekli olduğunu vurgulayan Ceylan, “Sağlık ve sağlık hizmetinden faydalanma bir insanın en temel hakkıdır. Hekimler geçmişten günümüze dil, din, ırk, renk, düşünce ayrımı yapmaksızın sağlık hizmeti sunmaktadır. Sağlık hizmeti tek başına sunulan bir hizmet değildir. Sağlık hizmeti ve sağlık hizmetlerinin sunumu bir ekip işidir. Çünkü sağlık hizmetleri çok yönlüdür, süreklilik arz eder, alanında uzmanlaşmış sağlık profesyonellerinin varlığını gerektirir, yoğun ve karmaşık yapıya sahiptir. Her bir ekip üyesi layıkıyla görevini yerine getirdiği takdirde sağlık hizmetinin sunumu kaliteli ve faydalı olur. Kendini sürekli olarak yenileyen, değişime ve gelişime açık olan, ekip çalışmasına yatkın olan sağlık çalışanları ile hizmette başarıya ulaşır. Türkiye’de toplam 558 bin 272 sağlık personeli mevcuttur. Kayserimizde ise 16 bin 901 personelle 2017 yılı içinde 12 milyon 667 bin 390 kişiye sağlık hizmeti sunulmuştur. Sadece 112 ambulanslarımızla 120 bin 567 acil vakaya hizmet verilmiştir. Biz sağlık mensupları barışta, savaşta, afette her zaman her yerde görev yapmaktayız. Kalbimizden duyarak ettiğimiz yemine sadığız. Çünkü hekim olmak, sağlık çalışanı olmak bir meslek değil, yaşam şeklidir” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail Anlar ise konuşmasında elde edilen verilerin sonuçlarına göre ülkemizde hekim ve sağlık çalışanlarının yoğun işyükü altında çalıştığının altını çizerek; “Ülkemiz bilindiği üzere sağlık anlamında son 15 yılda takdire şayan bir seviyeye ulaşmıştır. Sağlık alanında çıtayı daha yükseklere taşımak, bu alanda çağdaş dünya standartlarını yakalamak, halkımıza daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla sağlık sisteminde süregelen çalışmaların azalmadan devam ettirilmesi şüphesiz önem taşımaktadır. Sağlık hizmetlerinin daha yükseklere taşınması, tedavi maliyetlerini azaltıcı mahiyetteki koruyucu hekimlik uygulamalarının yaygınlaştırılması, hasta-doktor iletişiminin eksiksiz sağlanabilmesi şüphesiz planlı ve özverili çalışmayı zorunlu kılmakta, hekimlerimizin ve diğer sağlık personelimizin karşılaştıkları sorunları göz önünde bulundurulmak suretiyle köklü ve kalıcı çözümler üretilmelidir. Kamuya önemli bir maliyet getiren sağlık sektöründe tasarrufa özen gösterilmeli, dünyadaki gelişmeler ve bilimsel veriler ışığında tıp dünyasının ve halkımızın gereksinimlerine yanıt verecek sağlık politikaları sistemli bir biçimde uygulanmalıdır. Kendini adamış, güç koşullar altında özverili çalışmalarla yetişen ve çalışan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın çalışma koşulları ve özlük hakları iyileştirilmesi, doktora düşen hasta sayısının azaltılması, mesleklerin saygınlığına yaraşır rahat çalışabileceği bir ortam sağlamak üzere yapılan düzenlemelere hız verilmelidir. Verilere göre ülkemizde bir doktora 572 hasta düştüğü, toplam 141 bin 250 doktorun görev yaptığı görülüyor. Ülkemizde 10 bin kişiye yaklaşık 17 doktor düşerken, bu rakamın 34 ülkenin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde 10 bin kişiye 30 hekim civarında olduğu görülüyor. OECD ülkelerinde 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı bin 98 iken Türkiye’de ise bu rakam sadece 257. Bu sonuç hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın yoğun işyükü altında çalıştığını gösteriyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ‘Yılın enleri’ ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alan isimler ise şu şekilde;

Yılın Uzman Doktoru Halit Baykan, Yılın Aile Hekimi Hakan Bilir, Yılın Diş Hekimi Duygu Coşkun, Yılın Sağlık Memuru Mehmet Buruk ve Nazif Gümüşsoy, Yılın Ebesi Nilüfer Koral, Yılın Ebesi Döndü Akdeniz, Yılın Psikoloğu Azize Özgül Aydın, Fizyoterapisti Kemal Tomar.