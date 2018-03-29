Van’da yaşayan Kudret Akar, ölümden döndüğü kalp krizinden yıllar sonra 2 kez şah damarı tıkanıklığına bağlı felç geçirdi. Yaşlı kadının şah damarından 5 santimlik plak çıkarıldı.

11 çocuk 51 torun sahibi Kudret Akar (77), 2004 yılında damar tıkanması sonucu kalp krizi geçirdi. Ölüm tehlikesi atlatan Akar, bypass ameliyatıyla damarlarının değişmesinin ardından sağlığına kavuştu. Yaşlı kadın 2017’nin Mart ayında ise felçle karşılaştı. Sağ tarafı felç olan, yürüme ve konuşma zorluğu yaşayan Kudret Akar, Van’da bir kamu hastanesinde tedavi gördü. Durumu düzelince taburcu edilen Kudret Akar, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez felç geçirdi. Sağ tarafını neredeyse hiç kullanamayan, yürüyemeyen ve konuşması anlaşılmayan yaşlı kadın ailesi tarafından yine Van’da bir kamu hastanesine götürüldü. Doktorlar, gelişmiş bir hastanede radyoloji tedavisi önerdi.

Şah damarı yüzde 99 tıkanmıştı

Çocukları tarafından Mersin’in Tarsus ilçesindeki Medical Park Hastanesi’ne götürülen yaşlı kadının durumunu Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Altan Yıldız inceledi. Beyin anjiyosu yapan Prof. Dr. Yıldız, hastanın sol şah damarında yüzde 99 darlık belirledi ancak stente uygun olmaması nedeniyle Kalp ve Damar Cerrahisi bölümüne sevk etti. Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özerdem Özçalışkan, karotis endarterektomi (şah damardaki plağın çıkarılması) ameliyatı önerdi. Hasta ve ailenin kabul etmesi üzerine Op. Dr. Özerdem Özçalışkan tarafından operasyon gerçekleştirildi. Ameliyatla, şah damardan 5 santim uzunluğunda plak çıkarıldı. Ameliyattan 48 saat sonra Kudret Akar yürümeye başladı ve konuşması anlaşılır hale geldi. 4’üncü gün ise taburcu edildi.