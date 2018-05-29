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Sahura kadar 2,5 litre su tüketimi şart

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.05.2018 12:35 | Son Güncelleme

MERSİN'de özel bir hastanede görevli diyetisyen Evin Yananer, Ramazan ayında özellikle sıvı tüketimine dikkat çekerken, iftardan sahura kadar 2,5 litre su tüketiminin şart olduğunu söyledi.

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de özel bir hastanede görevli diyetisyen Evin Yananer, Ramazan ayında özellikle sıvı tüketimine dikkat çekerken, iftardan sahura kadar 2,5 litre su tüketiminin şart olduğunu söyledi. Diyetisyen Evin Yananer, Ramazan ayının yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu belirtti. Sıvı tüketiminin iftardan sahura kadar tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Evin Yananer, 2,5 litre su tüketiminin şart olduğunu söyledi. Yananer, "Erkeklerde en az 2,5 litre ile 3,5 litre arasında, kadınlarda ise 2 ile 2,5 litre arasında olmalı. Sahur öğünü asla atlanmamalı. Uzun süreli açlık olacağı için tokluk yaratan süt, peynir, yoğurt, yumurta tüketilebilir. 2 ceviz ya da 5 badem eklenebilir. Tuz yoğunluğu nedeniyle zeytini tercih etmiyoruz. Yaz döneminde olduğumuz için sodyum, magnezyum, fosfor kaybımız çok fazla. Vitamin ve mineral kaybı olduğu için vitamin takviyesi alınmasını öneriyorum" dedi. İftarda fırınlanmış, haşlanmış ya da ızgara ürünlerin tercih edilmesinin daha sağlıklı olduğunu belirten Yananer, "İftarda hurma ya da zeytinle başlangıç yapılabilir. Hazmı kolaylaştırmak için ballı ve limonlu su eklenebilir. Çok sıcak olmaması şartıyla bir kepçe çorba güzel başlangıç olur. Kızartılmamış besinler tercih edilmeli. Haşlanmış, fırınlanmış ya da ızgara ürünleri tüketmek doğru olur. Fırınlanmış etli sebze menülerini daha çok tercih etmeliyiz. İftarın ardından yarım saat sonra rezene ve anasonu beraber demleyip hazmı kolaylaştırabilirsiniz. Vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmaması özellikle tansiyon hastaları için riskli. İftardan 1,5 saat sonra yürüyüş yapmak da vücudu rahatlatacaktır" diye konuştu.

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