"Sahurdan sonra uyumayın"

ESKİŞEHİR (AA) - Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, ramazanda sahurdan sonra uyumamaya gayret gösterilmesi gerektiğini bildirdi.
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği uzman doktorlarından Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında oruç tutan kişilerin uyku düzenlerinde bazı değişikliklerin ortaya çıktığını belirterek, sahura kalkan kişilerin uykuya dalma sürelerinin uzadığını ve toplam uyku zamanlarının azaldığını kaydetti.
Gece uykusunda ortaya çıkan olumsuz değişiklikler nedeniyle insanların sabahları yorgun uyandıklarını ifade eden Doç. Dr. Fidan, şunları ifade etti:
"Ramazanda uyku düzeninde bazı değişiklikler yapmak gerekiyor. Ramazanda sahurdan sonra uyumamaya gayret gösterin. Sahurdan sonra uyuyup tekrar kalkıldığında bütün ritim bozulmuş oluyor. Bu da 10'uncu gün sonunda etkisini göstermeye başlıyor. İnsanların bütün fonksiyonları değişmiş oluyor. İnsanların ramazanda daha dikkatli olmaları gerekiyor, daha hafif yemek yenilmeli, iftardan sonra ve uyumadan önce en az bir saat dinlenilmesi gerekiyor. İftar saatinden sonra uyarıcı özelliği olan çay, kahve ve sigara tüketiminde aşırıya kaçılmaması, bitki çaylarının tüketilmesi gerekiyor. Ramazanda normal uyku saatinden 1 ya da 1,5 saat önce yatılması gerekiyor."
Vural Fidan, apne sendromu olan hastaların iftar ve sahurda dikkatsizce ağır yemek tüketmesinin bu kişilerin uyku döneminde hayati riskler ortaya çıkarabileceğini de vurguladı.
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