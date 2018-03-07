Salihli Devlet Hastanesine yeni anestezi uzmanı atandı

Manisa’nın Salihli ilçesi Devlet Hastanesi’ne yeni anestezi uzmanı atandı. Anestezi uzmanı Doktor Sümeyra Özcan’ın atanıp, göreve başlamasıyla birlikte hastanedeki anestezi uzmanı sayısı da 4’e çıkmış oldu.
Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Gökhan Gürsoy, yeni anestezi uzmanı ile birlikte hastanede bir çok işlemin artık daha kısa sürede yapılabileceğini söyledi. Gürsoy, “Vatandaşımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Geçmişte muayene için saat 14.00’ü bekleyen hastalarımız şimdi mesai içerisindeki her saatte elindeki sonuçlarla muayene olup sonuç alabilecekler. Eksik bir şey olduğunda gün kaybı olmadan aynı gün içerisinde işlemlerini yaptırabilecekler. Yeni göreve başlayan anestezi uzmanımıza hoş geldiniz diyerek görevinde başarılar diliyorum” dedi.
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