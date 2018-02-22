Salihli Diyabet Okulu, altıncı mezunlarını verdi

Salihli Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Diyabet Okulu’nda, eğitimlerini tamamlayan 6’ncı dönem kursiyerleri sertifikalarını aldı.

6 hafta boyunca Dahiliye Uzmanı Ayhan Irak ve Diyabet Hemşiresi Kezban Keleşer ile hastane diyetisyenlerinin eğitimci olarak katıldığı seminer sonunda 13 şeker hastası eğitimini tamamladı.

Uzman Doktor Ayhan Aşan, “Şeker hastalığı çok zor ve dikkat edilmez ise kötü sonuçlara sebep olan bir hastalık. Tüm dünyada bu konuda önemli çalışmalar yapılmakta. Bizde Salihli Devlet Hastanesi olarak üzerimize düşeni yapmak için burada hastalarımızla birlikte olduk. Bakanlığımız bu konuya gereken önemi veriyor. Diyabetin önlenmesi, doğru tedavi, komplikasyonları ile mücadelesi için bu eğitim çalışmalarına başladık. Manisa’daki devlet hastanelerinde bu okullar ardı ardına açıldı. Bizde bu okullardan bir tanesini burada açtık. 6’ncı kez mezun veriyoruz. Ama hastalarımızın gerekli bilgilere sahip bundan sonra daha bilinçli şeker hastaları olduklarına inanıyorum” dedi.

Son dersin bitiminde Salihli Devlet Hastanesi Başhemşiresi Neslihan Erdoğan ve yardımcısı Nuray Özyamahkar, kursiyerlere belgelerini verildi. Salihli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ufuk Türkmen ise diyabet okulunun yine 6 haftalık eğitimlerle devam edeceğini söyledi.