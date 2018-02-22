HABER

Salihli Diyabet Okulu, altıncı mezunlarını verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.02.2018 14:00 | Son Güncelleme

Salihli Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Diyabet Okulu’nda, eğitimlerini tamamlayan 6’ncı dönem kursiyerleri sertifikalarını aldı.6 hafta boyunca Dahiliye Uzmanı Ayhan Irak ve Diyabet Hemşiresi Kezban Keleşer ile hastane diyetisyenlerinin eğitimci olarak katıldığı seminer sonunda 13 şeker hastası eğitimini tamamladı.Uzman Doktor Ayhan Aşan, “Şeker hastalığı çok zor ve dikkat edilmez ise kötü sonuçlara sebep olan bir hastalık.

Salihli Diyabet Okulu, altıncı mezunlarını verdi

Salihli Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Diyabet Okulu’nda, eğitimlerini tamamlayan 6’ncı dönem kursiyerleri sertifikalarını aldı.
6 hafta boyunca Dahiliye Uzmanı Ayhan Irak ve Diyabet Hemşiresi Kezban Keleşer ile hastane diyetisyenlerinin eğitimci olarak katıldığı seminer sonunda 13 şeker hastası eğitimini tamamladı.
Uzman Doktor Ayhan Aşan, “Şeker hastalığı çok zor ve dikkat edilmez ise kötü sonuçlara sebep olan bir hastalık. Tüm dünyada bu konuda önemli çalışmalar yapılmakta. Bizde Salihli Devlet Hastanesi olarak üzerimize düşeni yapmak için burada hastalarımızla birlikte olduk. Bakanlığımız bu konuya gereken önemi veriyor. Diyabetin önlenmesi, doğru tedavi, komplikasyonları ile mücadelesi için bu eğitim çalışmalarına başladık. Manisa’daki devlet hastanelerinde bu okullar ardı ardına açıldı. Bizde bu okullardan bir tanesini burada açtık. 6’ncı kez mezun veriyoruz. Ama hastalarımızın gerekli bilgilere sahip bundan sonra daha bilinçli şeker hastaları olduklarına inanıyorum” dedi.
Son dersin bitiminde Salihli Devlet Hastanesi Başhemşiresi Neslihan Erdoğan ve yardımcısı Nuray Özyamahkar, kursiyerlere belgelerini verildi. Salihli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ufuk Türkmen ise diyabet okulunun yine 6 haftalık eğitimlerle devam edeceğini söyledi.

Salihli Diyabet Okulu, altıncı mezunlarını verdi

Salihli Diyabet Okulu, altıncı mezunlarını verdi

Salihli Diyabet Okulu, altıncı mezunlarını verdi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Son dakika BBP 'Cumhur ittifakı'na katılma kararı aldı

Son dakika BBP 'Cumhur ittifakı'na katılma kararı aldı

Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırklareli’nde dijital hastane toplantısı

Kırklareli’nde dijital hastane toplantısı

Engelli ailelerine seminer

Engelli ailelerine seminer

ESOGÜ’de organ nakli devrimi

ESOGÜ’de organ nakli devrimi

Gebelikte testlerin önemi

Gebelikte testlerin önemi

2 günlük bebeğe başarılı ameliyat

2 günlük bebeğe başarılı ameliyat

Çocuklarda diş çürüğü oluşumunu engellemenin yolları

Çocuklarda diş çürüğü oluşumunu engellemenin yolları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.