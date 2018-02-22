Salihli’de çapraz sigara denetimi

Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü Dumansız Hava Sahası Denetim Ekipleri, çapraz denetim kapsamında ilçede bulunan kafe, restoran ve kahvehanelerde sigara denetimlerini sıklaştırdı.

Salihli İlçe Sağlık Müdürü Doktor Sezgin Güleç, son bir yılda 100 işletme ile 46 kişiye işlem uygulandığını söyledi. Dr. Güleç, “Ekiplerimiz, özellikle kış aylarında ihlallerin artması nedeniyle kafe, restoran ve kahvehanelerin kapalı alanlarında denetimlerine devam ediyor. Ayrıca ilçemizde farklı ilçelerinden gelen ve ’Çapraz denetim görevlisi’ olarak adlandırılan tütün denetçilerinin gerçekleştirdiği çalışmada, kafe ve restoranlarda sigara yasağına uyulup uyulmadığına dair tutanak tutuldu. Son bir yılda sigara yasağını ihlal eden 100 işletmeye ve 46 kişiye cezai işlem uygulanırken 4 işletmeye de geçici kapatma cezası verildi” dedi.

Dr. Güleç, çapraz sigara denetimlerinin aralıksız şekilde devam edeceğini ifade etti.