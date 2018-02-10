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Salihli’ye 300 yataklı hastane yapılacak

SAĞLIK HABERLERİ | 10.02.2018 10:36 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak olan 300 yataklı yeni devlet hastanesi için çalışmalar devam ediyor.AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksek Okulu Salihli Beş Eylül Yerleşkesi içinde yapılacak olan 300 yataklı devlet hastanesi projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Salihli’ye 300 yataklı hastane yapılacak

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak olan 300 yataklı yeni devlet hastanesi için çalışmalar devam ediyor.
AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksek Okulu Salihli Beş Eylül Yerleşkesi içinde yapılacak olan 300 yataklı devlet hastanesi projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bilen, Salihli Meslek Yüksek Okulu Salihli Beş Eylül Yerleşkesi içine yapılacak olan 300 yataklı Salihli Devlet Hastanesi’nin yaklaşık maliyetinin 200 milyon lira olduğunu söyledi.
Salihli Beş Eylül Yerleşkesi’ne yapılacak olan yatırım için birkaç işlemin tamamlanmasından sonra temel atılacağını belirten Bilen, “Salihli Devlet Hastanesi projesi ile ilgili çalışmalarımızda artık sona gelindi. Sağlık kenti pozisyonunda olan Salihli’ye, tüm donanımları ile çok güzel bir devlet hastanesi inşa edeceğiz. Hastanemizin 55 bin metrekare kapalı alanı olacak ve toplam yatak kapasitesi ise 300. Bu yatırımın maliyetinin 200 milyon lirayı bulmasını bekliyoruz. Mevcut yol ağı ile ilgili birkaç ufak pürüzün de çözüme kavuşmasının ardından en kısa sürede hastanemizin temelini atacağız” Dedi.
Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Gökhan Gürsoy’u ziyaret eden Bilen, ayrıca Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Yatırımlar Dairesi Uzmanı Ozan Ağzıballı’dan proje hakkında bilgi aldı.

Salihli’ye 300 yataklı hastane yapılacak

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