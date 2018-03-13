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Şampiyonlar Öğrencilerle Buluştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 16:45 | Son Güncelleme

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katkı sağladığı ‘Şampiyon Sporcular Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi Mart ayının branşı Kick Boks ile devam ediyor.Her ay bir spor dalı ile ilişkilendirerek tanıtımlarını yapmak ve öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ‘Şampiyon Sporcular Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi devam ediyor.

Şampiyonlar Öğrencilerle Buluştu

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katkı sağladığı ‘Şampiyon Sporcular Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi Mart ayının branşı Kick Boks ile devam ediyor.
Her ay bir spor dalı ile ilişkilendirerek tanıtımlarını yapmak ve öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ‘Şampiyon Sporcular Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi devam ediyor. Bu kapsamda Mart ayının branşı olan Kick Boks ’un şampiyonları Dünya Şampiyonu Serdar Yiğit Eroğlu, Dünya Üçüncüsü Akın Şahan, Avrupa İkincisi Can Özcan, Avrupa Üçüncüsü Barış Özaslan, Türkiye şampiyonu Enes Bilen, Türkiye şampiyonu Burak Kütüklü, Türkiye şampiyonu Seyit Battal Ay, Türkiye ikincisi Zahit Tüfekçi, Türkiye Üçüncüsü Miyeser Akkurt, İl Birincisi Ali Bayoğlu, İl Birincisi Orhan Seçinti, İl Birincisi Leyla Ekinci ve İl Birincisi Murat Beyhan Gaziantep Lisesi’nde öğrencilerle buluştu. Okul bahçesinde kurulan stant da yapılan gösteri müsabakalarda renkli görüntüler yaşanırken, müsabakalarda branşı tanıtan bilgileri ise Kick Boks İl Temsilcisi Mehmet Kaya ve Milli Takım Antrenörü Burhan Çelik verdi. Müsabakaların ardından ise panel düzenlendi. Panelde konuşmacı olarak katılan şampiyon sporculardan Serdar Yiğit Eroğlu ve Seyit Battal Ay, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak Bilek Güreşi hakkında bilgiler verdi.
Talat Özkarslı Yine Unutulmadı
Gaziantep’in yetiştirdiği efsane futbolcularından Talat Özkarslı’ya bir vefa örneği de Gaziantep Lisesi gösterdi. Koçero Talat’ın futbolculuk dönemine ait fotoğraflarından oluşan serginin açılışı düzenledi. Serginin açılışını ise Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Bülent Tüfekçi ve TÜFAD Başkanı İsmet Savcılıoğlu gerçekleştirdi.

Şampiyonlar Öğrencilerle Buluştu

Şampiyonlar Öğrencilerle Buluştu

Şampiyonlar Öğrencilerle Buluştu

Şampiyonlar Öğrencilerle Buluştu

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