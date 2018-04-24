HABER

Samsat'taki deprem

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Demircan: -"Halen 35 yaralımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlike noktasında ağır bir hastamız görünmüyor" - "Aşılarda bir güvenlik, sağlık sorunu yoktur. Tersine aşıyı reddetmek sağlık sorunu oluşturur. Aşılarımızı yaptıralım, sağlıklı nesilleri bu şekilde elde edelim"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen yaralıların sağlık duruma ilişkin, "Adıyaman'daki depremden 39 kişi etkilendi, 35 yaralının tedavisi sürüyor. Ağır bir hastamız görünmüyor." dedi.

Tedavi için Türkiye'ye getirilen Filistinli Secud Şerif, Mahmud Şerif ve Enes Şerif kardeşler ile ailesini Sağlık Bakanlığının Bilkent yerleşkesindeki makamında kabul eden Demircan, burada gazetecilerin sağlık gündemine ilişkin sorularını da yanıtladı.

Demircan, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğünde depremden etkilenen yaralıların sağlık durumuna ilişkin bir soruyu yanıtlarken, tüm vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Adıyaman'daki depremden 39 kişinin etkilendiğini belirten Demircan, şöyle devam etti:

"Bu 39 kişinin içerisinde 3'üne ambulansla 112 ile, bir kişiye de yerinde müdahale edilmiş, 35 kişi ise başka araçlarla hastaneye gelmiş. 20 kişi Samsat Devlet Hastanesi'nde, 5 kişi Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, 8 kişi özel Park Hospital Hastanesi'nde, 5 kişi Kahta Devlet Hastanesi'nde ve bir kişi ise yerinde tedavi edilmiştir. Halen 35 yaralımızın tedavisi devam ediyor, hayati tehlike noktasında ağır bir hastamız görülmüyor şu anda. Şükrediyoruz, hamdediyoruz ki depremin şiddeti büyük değil ve de büyük bir hasarla atlatmadık."

- "Aşı hasta etmez, hastalıktan korur"

Bakan Demircan, bir başka soru üzerine de aşı reddinin büyük bir yanlış oluğunu vurguladı.

"Aşı hasta etmez, hastalıktan korur." diyen Demircan, nesillerin aşılar sayesinde pek çok bulaşıcı hastalıktan korunduğunu bildirdi. Demircan, hasar bırakan, organ kaybına neden olan kızamık, kızamıkçık gibi birçok hastalığın aşılar ile önüne geçilebildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi kalkıp aşıyı reddetmek, hastalıkların artmasına davetiye çıkarmaktır. Aşıyı reddeden sadece kendisiyle ilgili bir karar veya kendisiyle ilgili bir etki yaratmış olmaz. Aşıyı reddeden diğer sağlıklı insanlar için de bir hastalık tehdidine neden olur. O nedenle ben buradan halkımıza sesleniyorum, aşılarımız güvenlik içinde yapılmakta, aşılarımızla ilgili her türlü bilimsel çalışma yapılıp, o şekilde aşıların kullanılmasına izin verilmektedir. Aşılarda bir güvenlik, sağlık sorunu yoktur. Tersine aşıyı reddetmek sağlık sorunu oluşturur. Aşılarımızı yaptıralım, sağlıklı nesilleri bu şekilde elde edelim."

Ünlü anketçiden bomba seçim anketi açıklamasıÜnlü anketçiden bomba seçim anketi açıklaması
HDP muhalefetin ittifakına mı katılıyor?HDP muhalefetin ittifakına mı katılıyor?
Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adıyaman depremi aşı reddi Sağlık Bakanı Demircan yaralı

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

İlginizi Çekebilir

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.