Samsun Diş Hastanesinden Türkiye’de bir ilk

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Türkiye’de bir ilk olarak şehit yakını, gaziler ve engellilere özel "Şehit Yakınları ve Engelli Polikliniği"ni hizmete açtı.

1 Şubat’ta hizmete giren polikliniğin resmi açılışı bugün gerçekleştirildi. Sıra almadan ve beklemeden kendilerine özel olarak hizmet veren poliklinikten oldukça memnun olan şehit yakını, gazi ve engelli hastalar uygulamanın bütün illere örnek olmasını istiyor. Muayene oda numarası 10 olan poliklinikte hastalara 10 numaralı hizmet veriliyor. Uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirten hastalar konforlu bir şekilde hizmet almanın mutluluğunu yaşıyor. Polikliniğin resmi açılışını yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, hastaların rahat bir şekilde hizmet alabilmeleri için böyle bir uygulama başlattıklarını belirtti.

Oruç: "Bir nebzede olsun hastalarımızın hayatını kolaylaştırmak istedik"

Poliklinikle ilgili bilgi veren Sağlık İl Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, "Bu polikliniğimiz Türkiye’de şehit yakınlara, gaziler ve engelli vatandaşlarımıza hizmet veren ilk diş polikliniği oldu. Yeni başhekimimiz ve yönetimimiz çok güzel bir çalışma yaparak; şehit yakınları, gaziler ve engelliler için bir diş polikliniği oluşturdular. 1 Şubat itibariyle hasta muayenesine başlandı. Şimdiye kadar 170 engelli 11 şehit yakını hastamız muayene oldu. Hastalarımız burada sıra beklemeden rahatlıkla muayene oluyorlar. Bir nebzede olsun hastalarımızın hayatını kolaylaştırmak istedik. Hastalarımıza hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.