Samsun-Rusya arasında sağlık turizmi gelişiyor

Rusya’nın Krasnodar,Novorossiyk ve Maykop şehirlerinden sağlık turizmi için gelen Rus heyet Samsun’daki sağlık temasları çerçevesinde Medicana Samsun Hastanesi’ni ziyaret etti. Samsun’daki sağlık yatırımlarını yerinde görüp bilgi almak ve uluslararası hasta transferi konularında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla; Medicana Samsun Hastanesi’ni de gezen heyete Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Remzi Karşı ve Kurumsal Pazarlama Müdürü Sezgin Kaçak detaylı bilgi verdi, ikili doktor görüşmelerinin de yapıldığı ziyarette Rus Doktor heyeti Medicana Samsun Hastanesi’nin fiziksel koşulları, tıbbi alt yapı ve donanımına yakın ilgi gösterdi. heyet özellikle girişimsel kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, obezite ve metabolik cerrahi, tüp bebek ( IVF ) ortopedi ve travmatoloji, özellikli tıbbi süreçler ve ileri düzey kanser tedavileri konularında detaylı bilgi aldı. Medicana Samsun Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Sezgin Kaçak tarafından Rus doktor heyete hastane hakkında detaylı sunum yapıldı. Sunuma Genel Müdür Yrd. Doç. Dr. Remzi Karşı da katkıda bulundu. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen toplantı sonrası Rus doktor heyet hastaneyi gezdi.

"Karşılıklı iş geliştirme ve iyileştirme modeli" Rus doktor heyetin ziyaretinde Medicana Samsun Hastanesinde görev yapan hekimler ile Rus hekimler karşılıklı görüşme imkanı da buldu. Genel Müdür Yrd. Doç. Dr. Remzi Karşı, “Ziyaret çerçevesinde, hastanemiz akademik ve uzman hekim kadrosunun deneyim ve bilgilerini, Rus hekimlerinin bilgi ve deneyimleri ile birleştirip, karşılıklı iş geliştirme ve iyileştirme modelleri üzerinde de bilgi alışverişinde bulunduk. Bu model her iki ülke arasında tıbbi süreçler konusunda bir bilgi havuzu oluşturarak, ortak çalışma yapmayı kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

"Sağlık turizminde Samsun örneği"

Samsun sağlık turizmi konusunda da bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Remzi Karşı şunları söyledi: “Ülkemizin sağlık turizmi alanında yapmış olduğu girişimler, dolayısıyla Samsun şehrine de olumlu yansımış, gerek kamu gerekse özel teşebbüs birbiriyle yarışır hale gelmiştir. Bu durumun en önemli sonucu sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının yükselmiş olmasıdır. Kalite standartlarının yükselmesi direkt olarak hasta ve hasta yakınlarına olumlu olarak yansımaktadır. Hastanelerde fizik mekanlardan, tıbbi süreçlere kadar tüm segmentlerde gözlenen iyileşme, hasta portföyünü şehir, bölge ve ülke sınırlarının dışına taşımıştır. Samsun, bulunduğu lokasyon itibariyle hem Karadeniz’i Anadolu’ya bağlayan hem de Anadolu’yu Karadeniz’e ve Rusya ‘ya bağlayan önemli bir konuma sahiptir. Şehirde konumlanmış üniversite-kamu-özel sağlık hizmetleri üçlemesi sağlık turizminin Samsun’da yerleşmesine ve devamlılığına katkı sağlamaktadır. Plastik ve estetik cerrahi, saç ektirme, göz ameliyatları, tüp bebek, açık kalp ameliyatı, deri hastalıkları, check up, kanser tedavileri, kulak burun boğaz, diyaliz ve kalp-damar cerrahisi, jinekoloji, beyin cerrahisi, ortopedi, diş, spa, fizik tedavi rehabilitasyon gibi hemen her dal için gelen yabancı hastalar gerek düşük maliyet, gerekse yüksek kalite ve teknoloji standartları nedeniyle Türk sağlık kuruluşlarını tercih etmektedir. Samsun sağlık kenti olma yolunda önemli adımlar atmış, atmaya devam eden ve gelecekte de bu adımlarını hızlandıracak bir kent profili çizmektedir. Şehirde turizm alanında yapılan yatırımların, organizasyonel oluşumların, sağlık turizmine de katkı sağlaması kaçınılmazdır. Bu doğrultuda Uluslararası hasta hizmetine de uygun standartlarda kurulmuş olan Hastanemiz, gerek Rusya, Türki cumhuriyetler, Orta Doğu ülkeleri gerekse Avrupa ülkelerinden gelecek hastalar için hizmet verebilecek tüm standartları taşımaktadır.”