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Samsun- Rusya sağlık hattı

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.04.2018 18:31 | Son Güncelleme

VM Medical Park Samsun Hastanesi sağlık turizminde yeniliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.Rusya’dan gelen sağlık heyeti, VM Medical Park Samsun Hastane kompleksini gezerek tıbbi süreçler ve işleyişler hakkında bilgi aldılar.Samsun-Rusya arasında gidiş dönüş direk uçuş seferlerinin başlamasıyla sağlık turizminin de ivme kazanmasını beklediklerini belirten Rus heyet yetkilileri, Karadeniz Bölgesi için VM Medical Park Samsun Hastanesi’nin bir kazanç olduğunu, multidisipliner yaklaşımıyla geniş kapsamlı ve özel alanlarda tıbbi hizmetler veren, güncel teknolojik gelişmelerin takip edildiği bir merkezin, bu kadar yakınlarında olmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdiler.VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr.

Samsun- Rusya sağlık hattı

VM Medical Park Samsun Hastanesi sağlık turizminde yeniliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Rusya’dan gelen sağlık heyeti, VM Medical Park Samsun Hastane kompleksini gezerek tıbbi süreçler ve işleyişler hakkında bilgi aldılar.
Samsun-Rusya arasında gidiş dönüş direk uçuş seferlerinin başlamasıyla sağlık turizminin de ivme kazanmasını beklediklerini belirten Rus heyet yetkilileri, Karadeniz Bölgesi için VM Medical Park Samsun Hastanesi’nin bir kazanç olduğunu, multidisipliner yaklaşımıyla geniş kapsamlı ve özel alanlarda tıbbi hizmetler veren, güncel teknolojik gelişmelerin takip edildiği bir merkezin, bu kadar yakınlarında olmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdiler.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, “Bugün hastanemizde Rusya’dan ziyaretimize gelen meslektaşlarımı ağırlamaktan gurur duydum. Sağlık alanında güçlü yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Komşu ülkelere de bu hizmeti sunabilmek bizler için çok onur verici. Sağlık turizmi kapsamında Samsun ve bölgemiz için yapılan tüm çalışmalarda yer almaktan memnuniyet duyacağız” dedi.

Samsun- Rusya sağlık hattı

Samsun- Rusya sağlık hattı

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