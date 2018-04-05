HABER

Samsun Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın sağlığına talip

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.04.2018 13:23 | Son Güncelleme

Uluslararası hasta kabul sertifikası alan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık turizmi için Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'da tanıtım yapacak

Sağlık Bakanlığına bağlı Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık turizmi için Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'da tanıtım yapacak.

Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da çok sayıda özel ve kamu hastanesi olduğunu vurgulayarak, kentte her türlü tedavinin yapılabildiğine işaret etti.

Samsun'u "sağlık kenti" olarak öne çıkarmak istediklerini vurgulayan Oruç, "Samsun bölge hastaneleri, Karadeniz'de 4 milyon nüfusa hitap etmektedir. Ama biz bunu daha öteye taşımak istiyoruz. Özellikle coğrafi konumu değerlendirerek sağlık turizminde ön plana çıkmak için Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'dan hasta çekmek istiyoruz. Bu anlamda Sağlık Bakanlığından Türkiye'de yetki alan 5 kamu hastanesinden bir tanesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesidir." dedi.

Onkoloji, kardiyoloji, kardiyolog cerrahi ve diyalizde çok iyi olduklarının altını çizen Oruç, şöyle devam etti:

"Ayrıca ağız ve diş sağlığı konusunda da sağlık turizmiyle ilgili yetki belgesi almak için çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemize de yetki belgemizi alacağız. Hizmet veremeyeceğimiz bir diş problemi olamayacak. Bu her iki hastanemiz için de medikal sağlık turizmini hayata geçireceğiz. Sadece Samsun'da kamu hastaneleri yok, özel hastaneler de var. Bu hastanelerde de plastik cerrahi, saç ekimi, dermatoloji gibi alanlarda da iyi bir konumdayız."

Rusya'nın Krasnador kenti ile Samsun arasında direk uçuşların başladığını hatırlatan Oruç, bu avantajı değerlendirmek istediklerini vurguladı.

Oruç, Samsun'u sağlık turizminde ön plana çıkarmak için çalışacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'da Samsun'u sağlık konusunda tanıcağız. Sağlık turizminde Türkiye önümüzdeki 5 yıl içinde önemli pay alacak, bu paydan Samsun'u yararlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu ülkelerde tanıtım yaparak, hastaların Samsun'a gelmesini sağlayacağız. Çünkü biz sağlık hizmetimize güveniyoruz. Avrupa veya diğer ülkelerden daha kaliteli ve daha ucuza sağlık hizmeti veriyoruz, bunun için yabancı hastaları Türkiye'ye çekmeyi hedefliyoruz."

Teröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktıTeröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktı
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi! Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
AK Parti'den müthiş iddia!AK Parti'den müthiş iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Samsun Samsun Sağlık İl Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç SBÜ Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.