Samsun Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın sağlığına talip

Sağlık Bakanlığına bağlı Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık turizmi için Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'da tanıtım yapacak.

Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da çok sayıda özel ve kamu hastanesi olduğunu vurgulayarak, kentte her türlü tedavinin yapılabildiğine işaret etti.

Samsun'u "sağlık kenti" olarak öne çıkarmak istediklerini vurgulayan Oruç, "Samsun bölge hastaneleri, Karadeniz'de 4 milyon nüfusa hitap etmektedir. Ama biz bunu daha öteye taşımak istiyoruz. Özellikle coğrafi konumu değerlendirerek sağlık turizminde ön plana çıkmak için Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'dan hasta çekmek istiyoruz. Bu anlamda Sağlık Bakanlığından Türkiye'de yetki alan 5 kamu hastanesinden bir tanesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesidir." dedi.

Onkoloji, kardiyoloji, kardiyolog cerrahi ve diyalizde çok iyi olduklarının altını çizen Oruç, şöyle devam etti:

"Ayrıca ağız ve diş sağlığı konusunda da sağlık turizmiyle ilgili yetki belgesi almak için çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemize de yetki belgemizi alacağız. Hizmet veremeyeceğimiz bir diş problemi olamayacak. Bu her iki hastanemiz için de medikal sağlık turizmini hayata geçireceğiz. Sadece Samsun'da kamu hastaneleri yok, özel hastaneler de var. Bu hastanelerde de plastik cerrahi, saç ekimi, dermatoloji gibi alanlarda da iyi bir konumdayız."