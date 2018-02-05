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Samsun Sağlık Müdürü: Türkiye'de her bir yılda 164 bin kişide kanser teşhis ediliyor

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 15:46 | Son Güncelleme

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Yrd.

Samsun Sağlık Müdürü: Türkiye'de her bir yılda 164 bin kişide kanser teşhis ediliyor

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, "Ülkemizde her bir yıl içinde yaklaşık 164 bin kişiye kanser teşhisi konulmaktadır" dedi.
Samsun İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniği'nde düzenlenen toplantıda açıklama yapan Yrd. Doç. Dr. Oruç, kanserde erken tanının önemini belirterek, "Ülkemizde her bir yıl içinde yaklaşık 164 bin kişiye kanser teşhisi konulmaktadır. Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat iken, tütüne bağlı kanserler erkeklerde önemini korumaya devam etmektedir. Kadınlarda ise en sık görülen meme kanseri, her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. Ülkemizde bir yıl içinde yaklaşık 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konulmuştur. Kanser yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı oluşmakta, çevresel faktörler arasında da tütün, alkol, obezite ve enfeksiyonlar ilk sıralarda yer almaktadır" diye konuştu.
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, basın açıklaması sonrasında klinikte tedavi gören kanser hastalarını odalarında ziyaret ederek sohbet etti. Kanser hastalarına ve yakınlarına çikolata ikram edildi.

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Samsun Sağlık Müdürü: Türkiye'de her bir yılda 164 bin kişide kanser teşhis ediliyorSamsun Sağlık Müdürü: Türkiye'de her bir yılda 164 bin kişide kanser teşhis ediliyorSamsun Sağlık Müdürü: Türkiye'de her bir yılda 164 bin kişide kanser teşhis ediliyorSamsun Sağlık Müdürü: Türkiye'de her bir yılda 164 bin kişide kanser teşhis ediliyor

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