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“Samsun’da Sağlık Turizmi” paneli

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2018 16:25 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof.

“Samsun’da Sağlık Turizmi” paneli

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Aydın, sağlık turizminin, gelecek yüzyılın katma değeri en yüksek sektörü olmasının beklendiğini söyledi.
OMÜ Bafra Turizm Fakültesi tarafından “Samsun’da Sağlık Turizmi” başlıklı panel düzenlendi. Bafra Turizm Fakültesi Hanife Aşçı Konferans Salonunda düzenlenen konferans Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Fevzi Ekici ve Yrd. Doç. Mustafa Kürşat Şahin başkanlığında yapıldı.
Panel öncesi konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Aydın, "Tarih öncesi insanlar, kötü ruhların hastalık sebebi olduğu inancıyla komşu kabilelere gitmişlerdir. Kabilelerde hekim olarak görev yapan büyücülerden medet umulan bu dönem sağlık turizminin ilk örnekleri olarak gösterilir. Bergama’da bulunan Asklepion, Selçuklu ve Osmanlı zamanında ki Darüşşifalar, Meşrutiyet sonrası hayata geçen ve Cumhuriyet döneminde devam eden modern hastaneler insanların tedavi ihtiyacına cevap vermeye çalışmıştır. Günümüzde ise dünyada 20 milyondan fazla kişi sadece tedavi için değil, koruyucu, rehabilite edici ve sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacıyla seyahat etmektedir. Sağlık turizminin, önümüzdeki yüzyılın katma değeri en yüksek sektörü olması beklenmektedir. Turizm açısından baktığımızda kişi başına düşen harcamanın yüksek olması yani -sağlık turizminde ölü sezon yoktur- bu turizm türünün ekonomik anlamda ne kadar önemli gelir kaynağı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sağlık turizmi, ülkemizin 10 yıllık kalkınma planı hedeflerine alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültemiz ile Turizm Fakültemiz ortaklaşa Sağlık Turizmi Seçmeli Eğitim Programı planlanarak ülkemizde örneği olmayan bir ilki gerçekleştirmişlerdir. Bu eğitim programı kapsamında da bu panelin yapılması planlanmıştır. Sahip olduğumuz sağlık kuruluşları, nitelikli insan kaynakları, teknik alt yapı, joetermal kaynaklar, coğrafyamız ve ulusumuzun bize bıraktığı kültürel mirasımız göz önünde bulundurulduğunda dünyada önemli bir sağlık merkezi olmak ülkemiz için erişilebilecek bir hedeftir” şeklinde konuştu.
Panele katılan konuşmacılar 15 dakikalık bölümler halinde yaptıkları konuşmada turizmde sağlığın önemine değindi. Panele Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yetkin Bulut, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Samsun’da Sağlık Turizmi” paneli

“Samsun’da Sağlık Turizmi” paneli

“Samsun’da Sağlık Turizmi” paneli

“Samsun’da Sağlık Turizmi” paneli

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