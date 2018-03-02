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Samsun’da yaşlı adamın organları umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2018 10:04 | Son Güncelleme

Samsun’da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 69 yaşındaki Fikret Yılmaz’ın karaciğer ve böbrekleri organ bekleyen hastalara umut oldu.Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki özel bir bakım evinde kaldığı sırada kalp krizi geçiren ve Medicana Samsun Hastanesine kaldırılan Fikret Yılmaz, 6 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Samsun’da yaşlı adamın organları umut oldu

Samsun’da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 69 yaşındaki Fikret Yılmaz’ın karaciğer ve böbrekleri organ bekleyen hastalara umut oldu.
Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki özel bir bakım evinde kaldığı sırada kalp krizi geçiren ve Medicana Samsun Hastanesine kaldırılan Fikret Yılmaz, 6 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Fikret Yılmaz’ın bir yakını, yaşlı adamın organlarını bağışladı. Operasyon ile böbreği ile karaciğeri alınan Fikret Yılmaz, organ nakli bekleyen hastalara umut ışığı oldu.

Yaşlı adamın böbrekleri Antalya’ya, karaciğeri ise Elazığ’a gönderildi.
Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, “Bir süredir özel bir bakım evinde kalan Fikret Yılmaz geçirdiği bir kalp krizi sonrasında yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken hayatını kaybetti. Bir yakını bize gelerek Fikret Yılmaz’ın organlarının bağışlanacağını söyledi. Biz de zaman kaybetmeden operasyona başladık. Yapılan operasyon ile Fikret Yılmaz’ın karaciğer ve böbrekleri alınarak Antalya ve Elazığ’da organ nakli bekleyen hastalara gönderildi” dedi.

Samsun’da yaşlı adamın organları umut oldu

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