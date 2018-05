Samsunlu genç, 3 yılda kanseri yendi

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Ali Kahraman (22), 2005 yılında tanısı konulan bir kan kanseri türü Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığını 3 yıllık tedavinin ardından yenerek sağlığına kavuştu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğrenim görürken rahatsızlanan Ali Kahraman'a bir kan kanseri türü olan ALL teşhisi konuldu. Kahraman, hastalığı Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın da (LÖSEV) desteğiyle 3 yılda yendi. Tanı ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatan Ali Kahraman, "Bana tanı konulması çok zor oldu, tam 3 ay sürdü. Bu tür, genelde morluklarla kendini belli ediyormuş ancak ben morluk yaşamadım, karın ağrılarım oldu. Teşhis bulunmadı ve en son çare olarak ‘Açıp bakalım’ denildi ve ameliyat oldum. Ameliyatta yine bir şey bulunmadı ve karnım kapatıldı. Daha sonraki süreçte ise ALL teşhisi konuldu. Ben biraz şanslıydım ve hemen tedavi sürecine başladım. Ancak bu süreçte aynı yerden bir bağırsak yapışması daha yaşadım. Bunun üzerine tekrar ameliyat oldum. Tüm bunlara rağmen ışın tedavisi almadım. Aslında tedavim kolay geçti, aksama veya erteleme yaşamadım" diye konuştu.

'EĞİTİMİM YALNIZCA 1 YIL AKSADI'

Hastalığının öğrenimini ciddi anlamda etkilemediğini kaydeden Ali Kahraman, "Eğitimim, hastalığımın teşhis ve tedavi sürecinde yalnızca 1 yıl aksadı. İlk yıl eğitim göremedim ancak ikinci sene öğrenimime devam ettim. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğrenim görüyordum, kaydımı Samsun’a aldırmaya çalıştım ancak bunu başaramayınca bir mimarlık ofisinde çalışmaya başladım. Şimdilik herhangi bir kaybım yok. Benim için de tecrübe oluyor. Bana 2005 yılı içerisinde teşhis konulmuştu. Teşhis koyulduğu andan bu yana LÖSEV ailesi içerisindeyim. 2008’den beri emisyon hastasıyım. Kontrollerim normal gidiyor. 2008’den bu yana süre gelen 10 yıllık süreçte sık sık Ankara’ya gidiyorum, gezilerimiz oluyor. Samsun’da gelince de etkinlikler yapıyoruz. Bu bize moral açısından ciddi destek oluyor" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR GÜÇ BİRLİĞİ YAPIYORUZ

Kanser hastalarına seslenen Ali Kahraman, "LÖSEV’e kesinlikle kayıt yaptırmalılar. Müthiş bir fark oluyor, hastalara çok yardımcı oluyorlar. Tedavi zamanında özellikle moral çok önemli. 2010 yılında görüştüğüm arkadaşlarımla halen görüşüyorum, kısacası bir güç birliği oluyor. Bu avantajdan mahrum kalmasınlar" dedi.

