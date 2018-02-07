Samsun’un sağlık sorunları yerinde tespit ediliyor

Samsun İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç.Dr. Muhammet Ali Oruç, “Hastane ziyaretlerinde Samsun’un sağlık sorunlarını madde madde masaya yatırarak çözüm önerilerimizi ortaya koyacağız ve bunları kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç.Dr. Muhammet Ali Oruç, hastanelerde yapılacak yerinde değerlendirme ve saha çalışmalarını izleme ziyaretlerine Gazi Devlet Hastanesinden başladı. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr.Mehmet Kılınç, Destek ve Personel Hizmetleri Başkanı Erol Öztürk’ün de katıldığı ziyarette hastanenin genel durumu ve sürdürülen çalışmalar hakkında hastane yöneticilerinden bilgi alan Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, daha sonra hastane hizmet alanlarını gezerek yerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretinde hastanede hizmet veren hekimlerle de bir araya gelen Sağlık Müdürü, çalışma koşulları ve hastane içinde yapılmasını istedikleri düzenlemeler hakkında hekimlerin önerilerini aldı. Yapılan inceleme sonrası açıklamalarda bulunan Oruç, “Samsun’da göreve başlar başlamaz ivedilikle önemli bir ihtiyaç haline gelen SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasını Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan’ın da desteğiyle süratle hizmete açtık. Bu konuda oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. Halkımız Atakum’da sunulan bu hizmetten son derece memnun. Bilindiği gibi 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığımızın yapılanmasında önemli değişikliklere gidildi ve sağlık yönetimi tek çatı altında birleştirildi. Biz de birleşmenin bize verdiği gücü ve yetkiyi Atakum’da olduğu gibi sağlık hizmetlerinin hızlı ve etkili planlaması adına fırsata çevirmek istiyoruz. Bu çerçevede Sağlık Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte hastanelerimizde yerinde değerlendirme ve inceleme çalışmalarını başlattık. Bu ziyaretlerde Samsun’un sağlık sorunlarını madde madde masaya yatırarak çözüm önerilerimizi ortaya koyacağız ve bunları kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

Gazi Devlet Hastanesinde yapılan değerlendirme toplantısından sonra yapılması planlanan ilk etap çalışmaları hakkında da bilgi veren Sağlık Müdürü şunları söyledi: “Gazi Devlet Hastanemizde acil serviste geçtiğimiz dönemlerde güzel çalışmalar yapılmış, muayene ve müşahede alanları genişletilmiş. Ancak yoğun hasta başvurusu bu hastanemizde artarak devam ediyor. Bu nedenle acil serviste muayene ve tedavi alanlarının genişletilmesi yönünde bir çalışma yapılması talimatını verdik. Bu çalışmanın içinde acil servis ambulans giriş bölümünün genişletilerek daha uygun bir hale getirilmesi de yer alacak. Hastanemizde çözülmesi gereken ikinci önemli konu da kan alma ünitesinde zaman zaman yaşanan yoğunluk ve alan darlığı nedeniyle ortaya çıkan sıkıntılar. Bu alanda da kan alma bölümüyle yan yana olan odyometri ünitesinin farklı bir alana taşınmasıyla, kan alma bekleme alanının daha geniş ve güneş alan bir yapıya çevrilmesi konusunda ilk tespitlerimizi yaptık. Bu konuyla ilgili gerekli çalışma hastane idaremiz tarafından planlanan şekilde başlatılacak. Hastanenin hali hazırdaki önemli sorunlarından biri olan otopark sorunu konusunda da bir çalışma başlatıyoruz. Bu sorunun çözümü noktasında daha önce yapılması planlanan yer altı otoparkı yerine hekim otoparkı olarak kullanılan yaklaşık 1500 metrekare alanda iki katlı kapalı otopark ve üstünde diyaliz, personel yemekhanesi ve idari birimlerin de planlanabileceği bir binanın yapılması için çalışma yapılmasına karar verildi. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığımız ziyarette Bakanlık yetkililerimizle de ön görüşmeleri gerçekleştirdik. İlk etapta yapılması planlanan bu düzenlemelerle acil servis, kan alma ünitesi ve otopark alanları gibi hastanemizin en çok sıkıntı yaşadığı üç konuda bir rahatlama yaşanmasını hedefliyoruz. Bundan sonra da hastane ziyaretlerimize ve değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz bu ziyaretlerimizin ön değerlendirme raporlarını hazırlıyorlar. Samsun’da bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Bakanımız Sayın Ahmet Demircan’ın da desteğiyle çok daha güzel hizmetler yapmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.