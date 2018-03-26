Sanat Halı’dan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’na ziyaret

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nda, Sanat Halı bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği, Dokuma ve Konfeksiyon Birimleri tarafından genel bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı kapsamında Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Tekstil ve Halı Makineleri Programı, Makine Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ve Halıcılık-Kilimcilik Programı öğrencilerine ilgili departmanların deneyimli yöneticileri tarafından sektörel bilgi verildi. Sanat Halı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Serkan Özkalender, mezun adaylarını tekstilde iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirirken, sektörün İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarından beklentileri hakkındaki deneyimlerini de paylaştı. Sanat Halı Dokuma İşletmesi Müdürü Abdullah Karagüllede, mezun adaylarını makine halıcılığında üretim teknolojileri ve üretim planlama süreci, sektörün geleceği ve istenen çalışan profili hakkında bilgilendirdi. Sanat Halı Konfeksiyon İşletmesi Müdürü Hasan Bedir, makine halıcılığında dokuma işlemi sonrasındaki halı konfeksiyon işlemleri hakkında bilgileri öğrencilerle paylaşarak, “İşin mutfağını bilmeden, o işin yöneticisi olunamaz” diyerek, mezun adaylarına kendilerini bekleyen iş hayatı hakkında tavsiyelerde bulundu.

Etkinlikte, Sanat Halı İnsan Kaynakları Müdürü Ali Hazar ve ekibi tarafından mezun adaylarından iş başvuru formları alınarak istihdam kapısı aralandı. Hazar, bu etkinliğin ilk adım olduğunu belirterek, sektör ile üniversite arasındaki bağların önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilmesi planlanan karşılıklı ziyaretler ile pekiştirileceğini de ifade etti.