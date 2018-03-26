HABER

Sanat Halı’dan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’na ziyaret

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2018 17:15 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nda, Sanat Halı bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği, Dokuma ve Konfeksiyon Birimleri tarafından genel bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Toplantı kapsamında Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Tekstil ve Halı Makineleri Programı, Makine Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ve Halıcılık-Kilimcilik Programı öğrencilerine ilgili departmanların deneyimli yöneticileri tarafından sektörel bilgi verildi.

Sanat Halı’dan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’na ziyaret

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nda, Sanat Halı bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği, Dokuma ve Konfeksiyon Birimleri tarafından genel bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantı kapsamında Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Tekstil ve Halı Makineleri Programı, Makine Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ve Halıcılık-Kilimcilik Programı öğrencilerine ilgili departmanların deneyimli yöneticileri tarafından sektörel bilgi verildi. Sanat Halı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Serkan Özkalender, mezun adaylarını tekstilde iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirirken, sektörün İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarından beklentileri hakkındaki deneyimlerini de paylaştı. Sanat Halı Dokuma İşletmesi Müdürü Abdullah Karagüllede, mezun adaylarını makine halıcılığında üretim teknolojileri ve üretim planlama süreci, sektörün geleceği ve istenen çalışan profili hakkında bilgilendirdi. Sanat Halı Konfeksiyon İşletmesi Müdürü Hasan Bedir, makine halıcılığında dokuma işlemi sonrasındaki halı konfeksiyon işlemleri hakkında bilgileri öğrencilerle paylaşarak, “İşin mutfağını bilmeden, o işin yöneticisi olunamaz” diyerek, mezun adaylarına kendilerini bekleyen iş hayatı hakkında tavsiyelerde bulundu.
Etkinlikte, Sanat Halı İnsan Kaynakları Müdürü Ali Hazar ve ekibi tarafından mezun adaylarından iş başvuru formları alınarak istihdam kapısı aralandı. Hazar, bu etkinliğin ilk adım olduğunu belirterek, sektör ile üniversite arasındaki bağların önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilmesi planlanan karşılıklı ziyaretler ile pekiştirileceğini de ifade etti.

Sanat Halı’dan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’na ziyaret

Sanat Halı’dan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’na ziyaret

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Obezite cerrahisi sonrasında gebelik ne zaman gerçekleşmeli?

Obezite cerrahisi sonrasında gebelik ne zaman gerçekleşmeli?

Ameliyat izlerine son! Göğüs ameliyatında devrim gibi yenilik!

Ameliyat izlerine son! Göğüs ameliyatında devrim gibi yenilik!

Hem kilo verdiriyor hem kanserden koruyor!

Hem kilo verdiriyor hem kanserden koruyor!

Her yıl 3 milyon çocuğun hayatını kurtarıyor!

Her yıl 3 milyon çocuğun hayatını kurtarıyor!

Huzursuz bağırsak şikayetlerini azaltan 7 öneri!

Huzursuz bağırsak şikayetlerini azaltan 7 öneri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.