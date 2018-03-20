SANKO Üniversitesi Sankonuk programı

SANKO Üniversitesi’nde, LeverkusenMunicipal Hastanesi’nden, Alman Robotik Cerrahi Derneği Başkanı, Türk Alman Jinekoloji Derneği 2’inci Başkanı Prof. Dr. Kubilay Ertan ve İngiltere ImperialCollege / Karayip Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naim Kadıoğlu, “Kadınlarda Kanser Tarama Testleri ve Kanser Cerrahisi” konusunu anlatacaklar.

SANKO Üniversitesi Onur Konuğu (SANKONUK) Programı kapsamında Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu’nda düzenlenecek konferansta, konuk öğretim üyeleri tarafından myom- rahim alınması, kapalı tüplerin açılması, jinekolojik onkoloji gibi birçok cerrahi alanda başvurulan bir yöntem olarak robotik cerrahi yanı sıra, cerviks-kanseri ve HPV-aşılaması, meme kanseri ve mamografi, meme ultrasonu ve vajinal ultrason konuları hakkında bilgiler verilecek.

24 Mart 2018 Cumartesi günü saat:10.00’da başlayacak konferansa dileyen herkes davetiyesiz ve ücretsiz katılabilecek.

Sankonuk programı

SANKO Üniversitesi’nin, insana hizmet ve sosyal sorumluluk ilkelerini gözeterek uyguladığı programların biri olan, SANKONUK ile birbirinden değerli bilim insanları misafir ediliyor. SANKO Holding’in desteklediği program kapsamında, çalışmalarını ABD ve Avrupa’da sürdüren, uluslararası alanda bilimsel etki değeri yüksek yayınlar yapan, bilim dünyasının önemli kurum veya kuruluşlarınca çalışmaları ödüle değer görülen Türk bilim insanları SANKO Üniversitesi’nce bir hafta süreyle ağırlanıyor.

SANKONUK, sadece SANKO Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenleri değil, bölgedeki üniversitelerde görev yapan akademisyenler, öğrenciler ve halkla, misafir öğretim üyelerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, bilimsel, sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimlerine katkı sağlayan dört ayrı organizasyondan oluşuyor.