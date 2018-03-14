SANKO Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı Kutlanıyor

SANKO Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, akademisyenleri ziyaret ederek, Tıp Bayramlarını kutladı.
Büyük bir özveri gerektiren tıp mesleğinin eğitiminden uygulamasına kadar her aşamasının zorlu ama büyük bir manevi doygunlukla dolu olduğunu belirten Prof. Dr. Bayram, “İşi ve gayesi insanı iyileştirmek olan biz doktorlar düşünen, aydın, yurtsever, yenilikçi ve saygılı bir geleneğin devamıyız. Bu bilinci yitirmemek arzusuyla 14 Mart Tıp Bayramımız kutlu olsun” diyerek akademisyenlere gül takdim etti.
SANKO Üniversitesi
2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik ile Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.
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