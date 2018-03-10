Sanko’da Fadıl Vardar hasta kabulüne başladı

SANKO Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadıl Vardar, Sani Konukoğlu Uygulama Ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadıl Vardar, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Bölümü’nde hasta kabul etmeye başladı. Prof. Dr. Vardar, 1949 yılında Üsküp’ün (Makedonya)Venican Köyü’nde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1974 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirerek, Tıp Doktoru oldu. 1980 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda “pediatri eğitimini” tamamlayarak “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı” oldu. Aynı klinikte pediatri uzmanı olarak çalışırken, 1998 yılında ‘Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları’ Yandal Uzmanlığını aldı. 24 Kasım 1998 tarihinde Doç. Dr. unvanını alarak, EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde eğitim ve öğretim görevini yürüttü. 1980-1998 yılları arasında EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın birçok klinik departmanında (Nefroloji, Sağlıklı Çocuk, Kardiyoloji, Neonatoloji, Genel Pediatri, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları) uzman doktor olarak çalıştı. 1982-2000 yılları arasında klinik çalışmaları yanında muayenehane hekimliğine devam etti. 06 Ağustos 2004 tarihinde Profesörlüğe yükseldi. Öğretim üyeliği süresinde üçü yüksek lisans ve yedisi doktora olmak üzere 10 adet tez yönetip sonuçlandırdı. Yönettiği tezlerin tamamı uluslararası ve ulusal kongrelerde sunularak, yayınlandı. Prof. Dr. Vardar’ın toplam 143 yayını bulunmaktadır. Seksen bir makalenin 32’si uluslararası, 49’u ulusal hakemli dergilerde yayınlandı. 18’i uluslararası kongrelerde, 44’ü ulusal kongrelerde olmak üzere, toplam 62 bildiri sunmuştur. Yayınlarının çoğunluğu; enfeksiyon hastalıkları, yeni doğan, genel pediatri, sosyal pediatri, epidemiyoloji konularını içermektedir. Uluslararası yayınlarının 15’i araştırma niteliğindedir. Yurt dışı ve yurt içi kongre, sempozyum ve etkinliklere aktif olarak katılan Prof. Dr. Vardar’ın, çoğunluğu enfeksiyon konuları olmak üzere, genel pediatri eğitimi içerikli konferansları bulunmaktadır. Prof. Dr. Vardar’ın çoğunluğu enfeksiyon konularında ve genel pediatri içerikli 26 kitap bölümü yazarlığı, yayın ve çalışmalarıyla ulusal kongrelerde 4 ödülü bulunmaktadır. Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği üyelikleri devam etmektedir. Bilim Dalı Başkanlığı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, EÜTF Dahili Bilimler Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Ege Üniversitesi Hastanesi döner sermaye Değerlendirme ve İtiraz Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Fadıl Vardar, halen Doç. Dr. Ünal Sarıkabadayı (Yeni doğan Yoğun Bakım Sorumlusu), Uzm. Dr. Hamide Palaz, Uzm. Dr. Beyhan Levent Erdoğan, Uzm. Dr. Mehmet Almacıoğlu ve Uzm. Dr. Ayşe Demirçubuk’un görev yaptığı SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde hasta kabul etmeye başladı. Prof. Dr. Vardar, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olan Dr. İlknur Vardar ile evlidir. Makine mühendisi olan bir oğlu ve İngilizce Öğretmeni olan bir kızı olmak üzere 2 çocuğu vardır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Hasta çocukların muayeneleri sırasında gerekli görülen laboratuvar ve radyoloji tetkikleri SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldıktan ve reçeteleri düzenlendikten sonra, gerektiğinde 10 gün içinde hastalar ücretsiz kontrol edilmektedir. Sağlıklı bebekler ise aylık muayenelerinden sonra çocuk doktorlarının önerdiği aşı takvimine uygun olacak şekilde, aşı hemşireleri tarafından aşıları yapılmaktadır. Aşı odasında Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü zorunlu aşılarla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü’nün yapılmasını önerdiği rota, hepatit A, suçiçeği ve HPV (Human Papilloma Virüs) aşıları da uygulanmaktadır. Çocuk servisi 17 yataklı olup, 24 saat boyunca deneyimli çocuk hemşirelerinin gözetimi altındadır. Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde ise 32küvöz, 1 açık küvöz ve 3 transport küvöz ile solunum cihazları, yoğun fototerapi cihazları ve monitörler eşliğinde bebek yoğun bakım hemşireleri gözetiminde, hasta bebeklerin sağlığı için uğraş verilmektedir. Yeni doğan bebeklerde zaman zaman rastlanan diaframhernisi, bağırsak tıkanıklıkları gibi doğmalık anomaliler deneyimli çocuk cerrahlarımız tarafından en uygun ve kısa sürede opere edilerek ameliyat sonrası dönemde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde nekahat dönemlerini geçirmektedir.