Sanko’da organ nakli anlatıldı

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Selman Ünverdi ile Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Opr. Dr. Ahmet Orhan Gürer, halka açık sağlık konferansları kapsamında “Organ Nakli: Yeni Bir Başlangıç” konusunu anlattı.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen konferansta Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Selman Ünverdi, kronik böbrek yetmezliğinin ülkemizde gün geçtikçe arttığına dikkat çekti. Doç. Dr. Ünverdi, toplantıyı düzenleme amaçlarının böbrek nakli yapan bir merkez olarak, kronik böbrek yetmezliğine dikkat çekmenin yanı sıra, vericisi olan hastalarda organ naklinin teşvik edici bir uygulama olması açısından farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Kronik böbrek yetmezliğine bağlı olarak ülkemizde yaklaşık 70 bin kişini diyaliz tedavisi gördüğünü anımsatan Doç. Dr. Ünverdi, “Diyaliz tedavisi gören hastalarımızın diyalizden dolayı ortaya çıkan hayat kalitelerindeki düşüş ve hayat sürelerindeki azalma günümüzün en önemli problemlerinden birisini oluşturmaktadır” dedi. Organ naklinin teknolojik gelişmeler sayesinde günümüzde çok başarılı bir tedavi seçeneği haline geldiğini kaydeden Doç. Dr. Ünverdi: “10 yıllık yaşam beklentisi kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalarda yüzde 30 iken, organ nakli olan hastalarda yüzde 70’tir. Organ nakli nedeniyle yaşam süresinin uzamasıyla birlikte, hayat kalitelerinde çok ciddi bir artış söz konusudur”diye konuştu. SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nin bölgede organ naklinin başarılı bir şeklide en fazla yapıldığı yerlerden birisi olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Ünverdi, şöyle devam etti: “Türkiye başarı ortalamasının üzerinde başarı gösteren bir merkez olarak hastalarımıza ve bölgeye hizmet veriyoruz. Başarı ortalamasında dünya standartlarını yakalamış bir merkez olarak Gaziantep’te bu hizmeti vermekten dolayı da ayrıca büyük bir mutluluk duyuyoruz. Canlı vericilerin yanında merkezimiz, kadavradan yapılan nakiller açısından da çok başarılı bir merkez. Türkiye’deki kadavradan yapılan nakiller konusunda da ilk 5 merkezden birisi olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Bölgemizde kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören hastaların büyük bir bölümü organ nakli için merkezimizi tercih etmektedir. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki organ nakli ve sonrasındaki takipler konusunda da çok başarılı sonuçlar almaktayız. Her türlü tedaviyi, tedavi seçeneğini hastanemizin organ nakil merkezimizde gerçekleştirebilmekteyiz. Hayata yeni bir başlangıç için önemli bir adım olan organ nakli olmaya bütün kronik böbrek hastalarını davet ediyoruz.” Kadavradan nakillerin artmasınınbüyük önem taşıdığının altını çizen Doç. Dr. Ünverdi, “Kadavradan nakillerin artması en büyük temennimizdir. Ne kadar çok kadavra başvurusu ve ne kadar çok nakil için kayıtlı hastamız olursa hastalarımızın şansının da o derece arttığını tekrar belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Bir gün herkes organ nakli ihtiyacı duyabilir"

Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Opr. Dr. Ahmet Orhan Gürer ise bir gün herkesin organ nakline ihtiyaç duyabileceğini vurgulayarak, "18 yaşını doldurmuş, belirli şartları taşıyan,beden ve akıl sağlığı yerinde olan herkes organ bağışçısı olabilir” şeklinde konuştu.

Canlıdan canlıya nakillerde, nakil öncesi alıcı ve vericiye yapılacak tetkiklerle hem operasyonel, hem de doku uyumu açısından uygunluğun araştırıldığını, kadavra naklinde ise kadavra ve alıcının doku uyumlarının araştırılıp tetkik sonuçlarına göre, uygun olan hastalara organ naklinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Opr. Dr. Gürer, “Toplumumuzda maalesef kadavra bağışı, canlı bağışın çok gerisinde. Batı ülkelerinde kadavra bağışı daha çok ön plandadır. Halkımızın organ bağışı konusuna bakış açısı nedeniyle, kadavra bağışında istenilen rakamlara ulaşılamamaktadır. Ülkemizde sık görülen kronik hastalıkların başında gelen hipertansiyon ve diyabet, böbrek yetmezliğinin ana sebebidir. Buna bağlı olarak binlerce insan her yıl diyalize aday hale gelmektedir. Bu nedenle kadavra bağışı, toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Konferansın sonunda Doç. Dr. Ünverdi ve Opr. Dr. Gürer, katılımcıların sorularını yanıtladı. Yoğun ilgi gören konferansa Gaziantep Böbrek Nakli ve Hemodiyaliz Hastaları Derneği de katılım sağladı.