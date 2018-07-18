Şanlıurfa'da doktorun darbedilmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da hasta yakınınca darbedilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" temennisinde bulundu ve sağlık personeline yönelik şiddetin önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapılacağını bildirdi.
Koca, Twitter üzerinden, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli Dr. Yalçın'ın bir hasta yakını tarafından başına taşla vurularak yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu şiddet olayının herkesi derinden üzdüğünü vurgulayan Koca, "Doktorumuz Bahattin Ahmet Yalçın'ı arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sağlık personeline uygulanan şiddetin önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.
Son dakika! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 359 bin lira ödeyecek
Bedelli askerlik 2018 için 28 gün temel eğitim şartına sosyal medyada büyük tepki
Ünlü estetisyen, kalçasını büyüttüğü hasta ölünce böyle kaçtı!
Hangi lider kaç para maaş alıyor? İşte şaşırtan rakamlar!
17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum