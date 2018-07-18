Şanlıurfa'da doktorun darbedilmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da hasta yakınınca darbedilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" temennisinde bulundu ve sağlık personeline yönelik şiddetin önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapılacağını bildirdi.

Koca, Twitter üzerinden, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli Dr. Yalçın'ın bir hasta yakını tarafından başına taşla vurularak yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu şiddet olayının herkesi derinden üzdüğünü vurgulayan Koca, "Doktorumuz Bahattin Ahmet Yalçın'ı arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sağlık personeline uygulanan şiddetin önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

