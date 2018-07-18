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Şanlıurfa'da doktorun darbedilmesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.07.2018 16:08 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı: "Parke taşı ile başından darbe alarak yaralanan doktor, olay yerinde sağlıkçı arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Doktorun halen yoğun bakımda tedavisi devam etmekte olup genel durumu iyidir"

Şanlıurfa'da bir hasta yakını tarafından darbedilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'a olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümünde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın, dün akşam saatlerinde çocuğunun ateşinin düşürülmediği iddiasında bulunan bir hasta yakını tarafından taşla darbedildiği hatırlatıldı.

Yüksek ateş şikayetiyle acil servise gelen 4 yaşındaki çocuk hastaya, gerekli tüm tetkiklerin yapıldığı ve tedavinin uygulandığı belirtilen açıklamada, başvuru sırasında hasta olan çocuğun ateşinin 38,2 derece olduğu, müdahalelerle ateşin 37,5 dereceye kadar düşürülerek çocuğun müşahede odasında gözlem altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tedavi süreci devam etmekte iken hasta yakını tarafından Dr. Yalçın'a önce sözlü, sonra fiili saldırıda bulunulmuştur. Parke taşı ile başından darbe alarak yaralanan doktor, olay yerinde sağlıkçı arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Doktorun halen yoğun bakımda tedavisi devam etmekte olup genel durumu iyidir."

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, konuyla ilgili Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i arayarak olayla ilgili bilgi aldığı bildirildi.

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Dr. Bahattin Ahmet Yalçın Hekime şiddet Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa

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