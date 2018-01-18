Şanslı çiftler ücretsiz tüp bebek tedavisi kazandı

İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE Belediyesi Kent Konseyi ve İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Hastane grubu işbirliğiyle gerçekleştirilen Tüp Bebek Semineri evlat sahibi olmak isteyen çiftlere umut oldu. Seminere katılarak bebek sahibi olmak isteyen kadınlar, seminer sonunda yapılan çekiliş sonucu ücretsiz ve yüzde 50 indirimli tüp bebek tedavisi olmaya hak kazandı.Kağıthane Belediyesi ve Medical Park' Hastaneler Grubu'nun ortaklaşa düzenlediği "Tüp Bebek Semineri” Kağıthane Belediyesi Nikah Salonu'nda yapıldı. Kadın hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Banu Kumbak Aygün, Uzman Diyetisyen Olcay Barış ve Embriyolog Deniz Yıldırım tarafından kısırlık ve kısırlık tedavisinde son gelişmelerin anlatıldığı seminerde katılımcıların soruları da cevaplandırıldı. Seminer sonunda Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın eşi Fatma Kılıç tarafından yapılan kura neticesinde 5 kişi tüp bebek tedavisinde yüzde 50 indirim kazanırken, 2 kişiye ise ücretsiz tüp bebek tedavisi olma hakkına sahip oldu."GEBELİK ORANLARIMIZ ARTIK YÜZDE 80'LERE DAYANDI”Kadın hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Banu Kumbak Aygün,”Yaklaşık 15 senedir tüp bebek tedavilerini uyguluyorum. Günümüzde teknolojik gelişmeler, laboratuvar yöntemlerindeki ilerlemeler sonucunda çok büyük katkılar elde ettik. 10 sene öncesine kadar yüzde 30'larda olan gebelik oranlarımız artık yüzde 80'lere dayandı. Bu gelişmelerle embriyo seçimlerini daha iyi bir şekilde yapabiliyoruz. Özellikle de hastalarımızda ileri yaş faktörü yoksa genellikle yüzde 80'ler bandında bir gebelik oranı elde edebiliyoruz” diye konuştu.Uzman Diyetisyen Olcay Barış da kadınlara, gebe kalmadan önce, gebe kaldıktan sonra ve gebelik döneminde nasıl beslenecekleri ile ilgili olarak tavsiyelerdebulundu."BEBEK SAHİBİ OLAN ÇİFTLERİ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLUYORUZ”Bebek sahibi olan çiftleri görünce çok mutlu olduklarını ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "Tüp bebekle ilgili en önemli şeyin eğitim olduğunu düşüyoruz. Bu anlamda Aydın Üniversitesi hastane grubuyla birlikte bu çalışmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da bunları yaptık. Bu proje neticesinde çocuk sahibi olan komşularımız hatta birden fazla çocuk sahibi olan komşularımız da var. Çok mutlu olduğumuz bir çalışma” dedi.