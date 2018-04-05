Şap krizinin sona erdiği Bolu’da hayvan pazarları tekrar açıldı

Bolu’da, Şubat ayı sonunda salgın hastalık riskine karşı kapatılan hayvan pazarları, yapılan çalışmalar sonucunda hastalık bulgusu kalmadığı için tekrar açıldı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Şubat ayında Bolu’nun Ilıcakınık Köyü’nde yaşayan bir vatandaşın büyükbaş hayvanlarında görülen şap hastalığı nedeniyle il genelindeki hayvan pazarları Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararı ile 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren kapatılmış ve hayvan pazarlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda hastalığın bitirildiği ve hayvan pazarlarının tekrar açıldığını söyleyen Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat, hastalıkla mücadelenin devam edeceğini söyledi. Murat, “Şap hastalığı görülür görülmez kordon ve karantina başlattık. Bunun yanında Belediyelerimizle koordineli olarak mevcut hayvan pazarlarını önlem amaçlı kapattık. Hemen başladığımız aşılama çalışması, eğitim, toplantı ve saha klinik kontrolleri neticesinde, önlem amaçlı hayvan pazarlarının kapatılmasının salgını engellemede büyük paya sahip olduğu ortaya çıktı” dedi.
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