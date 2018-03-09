Sapanca’da sağlıklı beslenme semineri düzenlendi

Sapanca Belediyesi, tarafından hazırlanan “Dengeli Beslen Sağlıklı Ol” konulu sağlık semineri diyetisyen Bensu Şahin’in sunumuyla gerçekleştirildi.

"Dengeli Beslen Sağlıklı Ol" konulu sağlık semineri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleşti. Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’in de takip ettiği seminerde sağlıklı beslenme konusunda katılımcılara bilgiler sunum eşliğinde verildi. Diyetisyen Bensu Şahin, yanlış diyetler yapılması ve yapılmaması gerekilenler konusunda katılımcılara bilgi verdi. Şahin, “Tabağınızda çeşitliliğe özen gösterin. Beslenmenizde yağ tüketimini sınırlandırın. Beslenmenizde doymamış yağ içeriğini artırınız. Su tüketiminizi artırın. Posa tüketiminizi artırın. Düzenli egzersiz yapın. Fastfood tüketiminden kaçının. Tuz tüketiminden kaçının. İdeal vücut ağırlığınıza ulaşmaya gayret gösterin” dedi.

Başkan Yılmazer ise, “Her işin bilinçli yapılması gibi beslenmeyi de bilinçli yapmak gerekir. Sağlıklı birey olmak için bilinçli ve kontrollü olmak daha önemli. Bizler sağlıklı olursak çocuklarımız da ülkemiz de sağlıklı olur. Bu gün belki, hepimizin doğru diye bildiği yanlışları Doktor hanım bilgileriyle doğruları öğreneceğiz” diye konuştu.

Program sonunda Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Diyetisyen Bensu Şahin’e çiçek vererek teşekkür etti.