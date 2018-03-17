HABER

Şaphane’de sağlıklı yaşam aracı

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2018 09:32 | Son Güncelleme

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’nün Şaphane ilçesine gönderdiği ’kanserde erken teşhis’ aracının ilgi gördüğü belirtildi.Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’sağlıklı yaşam aracı’ projesi halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinin sağlanması, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi, bireylerin daha fazla bilgi edinmesi amacıyla il genelinde yapılan çalışmalar ile yürütülüyor.Konuyla ilgili açıklamalar yapan Sağlık görevlisi Güler Yazaroğlu, ’’Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak, sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin iyileştirilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesini sağlamak, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesini sağlamak, halkımıza sağlık okur-yazarlığı kazandırmak ve Sağlık Bakanlığının çalışma ve kampanyalarından, toplumun ve bireyin daha çok bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla tüm ilçelerimizde program dahilinde hizmet vermektedir" diye konuştu.

Şaphane’de sağlıklı yaşam aracı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’nün Şaphane ilçesine gönderdiği ’kanserde erken teşhis’ aracının ilgi gördüğü belirtildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’sağlıklı yaşam aracı’ projesi halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinin sağlanması, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi, bireylerin daha fazla bilgi edinmesi amacıyla il genelinde yapılan çalışmalar ile yürütülüyor.
Konuyla ilgili açıklamalar yapan Sağlık görevlisi Güler Yazaroğlu, ’’Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak, sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin iyileştirilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesini sağlamak, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesini sağlamak, halkımıza sağlık okur-yazarlığı kazandırmak ve Sağlık Bakanlığının çalışma ve kampanyalarından, toplumun ve bireyin daha çok bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla tüm ilçelerimizde program dahilinde hizmet vermektedir" diye konuştu. (YD-EFE)

Siyah önlük beyaz yakayla okuma yazma kursuna gidiyorlarSiyah önlük beyaz yakayla okuma yazma kursuna gidiyorlar
Paraları sosyal medyadan yayınladıParaları sosyal medyadan yayınladı
Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladıTürkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşlıdır unutur demeyin!

Yaşlıdır unutur demeyin!

Yaş ayrımı gözetmiyor! Çocuklarınız risk altında

Yaş ayrımı gözetmiyor! Çocuklarınız risk altında

Cep telefonu kullanırken bunlara dikkat edin! Mutlulukla ilişkili!

Cep telefonu kullanırken bunlara dikkat edin! Mutlulukla ilişkili!

Bu 6 hatadan gözlerinizi sakının!

Bu 6 hatadan gözlerinizi sakının!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mide küçültme ameliyatı geçiren hastaların ruhsal değimi nasıl etkileniyor?

Mide küçültme ameliyatı geçiren hastaların ruhsal değimi nasıl etkileniyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.