Şaphane’de sağlıklı yaşam aracı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’nün Şaphane ilçesine gönderdiği ’kanserde erken teşhis’ aracının ilgi gördüğü belirtildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’sağlıklı yaşam aracı’ projesi halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinin sağlanması, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi, bireylerin daha fazla bilgi edinmesi amacıyla il genelinde yapılan çalışmalar ile yürütülüyor.
Konuyla ilgili açıklamalar yapan Sağlık görevlisi Güler Yazaroğlu, ’’Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak, sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin iyileştirilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesini sağlamak, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesini sağlamak, halkımıza sağlık okur-yazarlığı kazandırmak ve Sağlık Bakanlığının çalışma ve kampanyalarından, toplumun ve bireyin daha çok bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla tüm ilçelerimizde program dahilinde hizmet vermektedir" diye konuştu. (YD-EFE)
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