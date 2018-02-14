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Sarıgöl diyabet hakkında bilgi sahibi oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2018 15:18 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşlara şeker hastalığını anlatmak ve bu konuda alınması gereken önlemleri paylaşmak adına ‘Sağlıklı Beslen, Hareket Et, Diyabeti Yen’ adlı sağlık semineri Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirildi.Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Sarıgöl ilçesinde ‘Sağlıklı Beslen, Hareket Et, Diyabeti Yen’ adlı seminer gerçekleştirildi.

Sarıgöl diyabet hakkında bilgi sahibi oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşlara şeker hastalığını anlatmak ve bu konuda alınması gereken önlemleri paylaşmak adına ‘Sağlıklı Beslen, Hareket Et, Diyabeti Yen’ adlı sağlık semineri Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Sarıgöl ilçesinde ‘Sağlıklı Beslen, Hareket Et, Diyabeti Yen’ adlı seminer gerçekleştirildi. Seminer, Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan ve vatandaşlar katıldı. Seminerde, 1 diyetisyen, 1 diyabet hemşiresi ve 1 fizyoterapist eşliğinde, sağlıklı beslenmenin spor yapmanın önemine değinilirken, yapılması gerekenler de anlatıldı. Seminer sonunda katılım gösteren vatandaşlara teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından diyabet hastalığını halkımıza anlatmak için seminer düzenlendi. Bu tür seminerler vatandaşımızın bilinçlenmesi konusunda da faydalı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığımıza ve katılım gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sarıgöl diyabet hakkında bilgi sahibi oldu

Sarıgöl diyabet hakkında bilgi sahibi oldu

Sarıgöl diyabet hakkında bilgi sahibi oldu

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